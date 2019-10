Assisen: DNA-onderzoekers en kroongetuige aan het woord

Op het assisenproces tegen Daniël D. is gestart met de getuigenis van de DNA-onderzoekers. D. wordt ervan verdacht zijn vrouw Carmen Garcia Ortega om het leven te hebben gebracht op 10 januari 2017 in de Handelstraat in Komen.

De DNA-onderzoekers moeten toegeven dat op het vermoedelijke steekwapen, een mes, geen sporen van de beschuldigde zijn teruggevonden. Op het handvat enkel sporen van het slachtoffer, wat door de aanwezigheid van haar bloed kan verklaard worden. Maar er is heel weinig tot geen mannelijk Y-materiaal aanwezig. Dus hier geen bewijzen dat Daniel D het mes heeft gebruikt.

Kroongetuige

Om tien uur is gestart met het verhoor van de moeder en haar dochter aan bod die rond 22u05 als eersten het lichaam van Carmen Garcia Ortega hebben opgemerkt. Later komt ook nog kroongetuige Frédéric R. zijn verhaal doen. Hij werd in het centrum van Komen door een gehaaste man ingehaald, en zag de man wegrijden met een oude rode Ford Fiesta. Hetzelfde type auto als beschuldigde Daniel Deriemacker thuis had staan. Zijn getuigenis zorgde ervoor dat Deriemacker drie maanden na de feiten alsnog in de cel belandde.

