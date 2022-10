Assisen duinenmoord: beschuldigde ontkent elke betrokkenheid

Op het assisenproces over de duinenmoord is de Nederlandse beschuldigde Kenan. B voor het eerst aan het woord gekomen. Hij blijft elke betrokkenheid bij de dood van zijn Bulgaarse vriendin ontkennen.

Op 1 augustus 2010 verdwijnt Milena Raycheva, als ze samen met Kenan B. naar Engeland wil reizen. Pas 20 dagen later doet hij aangifte. Hij dacht dat ze teruggekeerd was naar Bulgarije.

"Ik dacht dat ze ergens ging opduiken in Frankrijk of bij haar ouders," zegt Kenan B vanmorgen in de rechtbank. "Ik heb het nooit geloofd toen ze zeiden dat Milena niet in Bulgarije was. Ik dacht dat ze daar was en dat ze haar verborgen."

"Geprefabriceerde beschuldigingen"

Nochtans was het lichaam van de jonge vrouw al op 17 augustus gevonden in de duinen van Zeebrugge. De 57-jarige Nederlandse Turk was met haar een relatie begonnen na zijn scheiding. Een turbulente relatie met veel ruzies, volgens kennissen. "Waar komen die beschuldigingen vandaan ? Wie beweert dat ? Wie heeft dat gezien ? Ik ben van mening dat deze mensen door schrik niet weten wat ze gezegd hebben," zegt B. daarover. "Die gefabriceerde beschuldigingen komen er pas als de speurders in 2013 in Bulgarije zijn geweest."

Vandaag komen nog de eerste van dertig getuigen aan het woord. Eind volgende week volgt het verdict. Kenan B gaat voor de vrijspraak, maar riskeert levenslange opsluiting.

