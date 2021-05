Assisen: Emoties laaien hoog op bij vertoning beelden stervende Sofie

Alexandru C. beweerde eerder deze week al dat hij Sofie Muylle aan de waterlijn vond, haar lichaam onder het staketsel sleepte en haar daar verkrachtte. Daarna trok hij kleren omhoog en maakte daar filmpjes van met zijn smartphone.

Die beelden zijn vanmiddag vertoond in de rechtszaal, en daarbij laaiden de emoties hoog op. Op één van de filmpjes was duidelijk te horen hoe de jonge vrouw nog kreunde, het schuim op de mond. Bij de filmpjes was de stem te horen van C., die uitleg geeft bij wat hij filmt. Hij kondigt daarin aan dat hij vermoedt dat ze zal sterven.

Woedend naar buiten

De filmpjes raakten de familie van Sofie Muylle hard. Haar broer liep daarop buiten zinnen van woede naar buiten. Ook de tolk van Alexandru C. kreeg het te kwaad. De zitting was daarop zelfs een tijdje geschorst.

"Dat is gruwelijk, " zegt Willy Vermeiren, die geregeld assisenzaken volgt in de zaal. "Verschrikkelijk. Je hoorde haar laatste adem. Dat is erg. Dat je dat kunt doen als mens. Alsof hij een documentaire maakt.

De broer van Sofie Muyllen moet morgen trouwens zelf getuigen op het proces.