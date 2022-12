Assisen: ex-echtgenoot schetst negatief beeld van slachtoffer

De meeste andere getuigen omschreven Van Laeken wel als een vriendelijke en sociale vrouw, maar de moeilijke relatie met haar pluszoon woog wel op haar.

"De problemen zijn gekomen op de dag van het huwelijk", verklaarde Pieter Verdonck. "Toen ik het trouwboekje ondertekende, zei ze dat de buit binnen was. Ik heb zelfs mijn huwelijksnacht op de zetel doorgebracht."

De ex-partner van het slachtoffer legde uit dat hun huwelijk amper een jaar standhield. "Je kon niet met haar communiceren als ze boos was, er was geen discussie mogelijk. Ze kon een glas naar uw hoofd smijten als ze boos was. Ze heeft ooit mijn kleren eens door het venster van het appartement gesmeten." Ten slotte stelde Verdonck nog dat zijn ex-echtgenote tijdens ruzies zelfs fysiek geweld gebruikte.

De tante van het slachtoffer kende haar op een heel andere manier. "Dana was goedlachs, ze stond sociaal in het leven. Ik kon ook goed met haar praten." Daarnaast herinnerde Odette Van Laeken zich dat de beschuldigde financiële problemen had door zijn eerste huwelijk. "Ze heeft mij nooit verteld over problemen met Pieter, wel over de problemen met het jongste kind van Pieter."

Voorbeeldkoppel

Ook de beste vriendin van Dana Van Laeken was op de hoogte van die moeilijke situatie. "Ik zag Pieter en Dana als een voorbeeldkoppel, maar ik merkte wel een paar keer dat het niet klikte met zijn jongste zoon. Volgens mij werden zijn kinderen door hun moeder aangemoedigd om Dana het leven moeilijk te maken. Het escaleerde altijd wanneer de kindjes terugkeerden van bij zijn ex." Elien D. verklaarde ook nog dat de jongen geregeld gestraft werd door zijn plusmama, bijvoorbeeld door hem vroeger in bed te stoppen.

Een tweetal weken voor haar dood maakte het slachtoffer tijdens een etentje al een prikkelbare indruk. Zo greep ze hun driejarige dochter hardhandig vast toen ze bleef weigeren om haar jas aan te trekken. "Het was de eerste keer dat ik meemaakte dat Dana zo riep op haar, maar een tik heb ik nooit gezien."

Door de ricine die ze meermaals toegediend kreeg, voelde Van Laeken zich toen al ziek. "Ik was hoogzwanger, maar ze had al laten weten dat ze niet naar het ziekenhuis zou komen omdat ze zich niet goed voelde."

Volgens haar vriendinnen wogen de problemen met de jongste zoon van P. wel degelijk op het slachtoffer. "Ze had zich voorgenomen zich niets meer aan te trekken van de twee jongens. De pesterijen waren genoeg geweest voor haar", aldus Valerie V.

Cruella

Ook de rol van de ex-echtgenote van de beschuldigde werd door Debby B. opnieuw aangehaald. "Dana noemde haar soms Cruella. Ze had ook het gevoel dat Pieter de problemen niet serieus nam, terwijl die jongen het in zijn broek bleef doen."

Ten slotte werd Dana Van Laeken door haar vriendinnen nog omschreven als een joviale levensgenieter. "Dana was een fantastische vrouw en ik mis haar steun en haar liefde nog altijd. Ze stond positief in het leven en haar dochtertje was haar god", getuigde V. nog. Debby B. wees vooral op het zorgzame karakter van het slachtoffer. "Ik mis haar elke dag, ik ben mijn beste vriendin kwijt."

Vandaag komen onder anderen familieleden en de ex-vrouw van Pieter P. aan het woord.

