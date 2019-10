Assisen: Getuigen komen met verrassende informatie

De getuige die het lijk vond: “Het lijk lag er nog niet om 21.45 uur”

Getuige Marie-Christine Delporte vertrok om 21.45 uur vanuit de Handelstraat. Haar wagen stond vlak achter de BMW Z3 van het slachtoffer geparkeerd. "Ik heb toen helemaal niets bijzonders gezien in de omgeving. Ik zou het zeker gezien hebben, want ik moest manoeuvreren om te kunnen vertrekken", aldus Marie-Christine Delporte.

Bij haar terugkeer iets na 22 uur merkte haar dochter als eerste iets verdachts op. "Ik zag het al vanuit de wagen, toen we aan het parkeren waren, “aldus dochter Tiphaine Parez. De twee vrouwen gingen dichterbij en ontdekten zo het lichaam van Carmen Garcia Ortega. "Ik zag een vrouw liggen op de grond en ik zag een bloedvlek van een dertigtal centimeter."

Deze getuigenis is belangrijk omdat de moord volgens het Openbaar ministerie al om 21.29 uur gebeurd is. Volgens de verdediging zou Marie-Christine Delporte dan al het lijk hebben moeten zien, want het is er door het straatlicht heel klaar. “Je kan daar 's nachts je krant lezen op straat", aldus meester Pol Vandemeulebroucke. Het lijk werd niet opgemerkt, dus is volgens de verdediging de moord pas na 21.45 uur gebeurd, nadat Marie-Christine Delporte al vertrokken was. En dan kan de moord niet door Daniël D. gebeurd zijn, vermits hij om 21.50 uur van bij hem thuis een sms verstuurde.

Daarom drong de verdediging gisteren aan op een plaatsbezoek, zodat de jury met haar eigen ogen kan zien hoe klaar het daar wel is. Dat plaatsbezoek vindt plaats op maandag 14 oktober om 21 uur. Het hele gezelschap zal zich wellicht met een bus naar Komen moeten verplaatsen.

De DNA-expert: “Geen DNA van beschuldigde op mes gevonden”

DNA-expert Dieter Deforce gaf toelichting bij zijn bevindingen. Op een halsketting en op het lemmet van het mes werd DNA van het slachtoffer aangetroffen. Uit verschillende mengprofielen kon geen DNA-profiel van een mogelijke dader afgeleid worden. Dus ook niet van de beschuldigde, al pleit hem dat daarom niet vrij. "DNA kan en mag alleen als positief bewijs gebruikt worden. Zeker met contactsporen is het zeker mogelijk dat er onvoldoende DNA of DNA van onvoldoende kwaliteit wordt achtergelaten", aldus professor Deforce.

De forensisch expert: “Stalen in wagen van verdachte nooit onderzocht”

Vandaag blijkt ook dat de stalen uit het voertuig van de beschuldigde nooit onderzocht werden. Luc Bourguignon van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie onderzocht de wagen maar eventjes, want “er waren al stalen genomen door de politie.” Daarom deed hij zelf geen onderzoek meer. Nochtans moest hij eventueel aanwezige aarde in de wagen vergelijken met de vegetatie vlakbij de plaats van de feiten. "Ik wist van het bestaan van die monsters niet af en de onderzoeksrechter heeft ze me nooit bezorgd." De deskundige moet de monsters tegen maandag onderzoeken en om 17 uur de resultaten toelichten.

De minnares : “We hebben de avond van de moord nog seks gehad”

Er kwam ook een voormalige minnares van Daniël D. aan het woord. "Het klopt dat we die avond bij mij thuis nog seks gehad hebben. Ik kan niet zeggen hoe lang hij gebleven is, misschien een half uur." D. zou dus rond 19 uur naar huis vertrokken zijn. Op dat moment ging hij volgens het OM naar het centrum van Komen om de band van de wagen van zijn vrouw lek te steken. Later op de avond hadden de ex-minnares en Daniël D. via sms nog contact met elkaar. Rond het moment van de feiten viel die communicatie echter een uur lang stil. "Dat vond ik wel een beetje raar, zo middenin een gesprek."

De kroongetuige

En ook de kroongetuige heeft zijn getuigenis afgelegd. Frédéric R. kreeg even na 21.30 uur de mogelijke dader in de gaten. "Er is een persoon me snel voorbijgegaan aan de kant van de parking, maar op het trottoir. Hij was groter dan mij en droeg een zwarte broek en zwarte jas met kap."

Frédéric R. wandelde met zijn hond in dezelfde richting en hield de man een beetje in de gaten. "Ik hoor een portier dichtslaan en dan gingen de lichten van een voertuig aan. Het voertuig reed achteruit en neemt de richting van de Houthemstraat." Volgens de getuige was er een probleem met het standlicht rechts achteraan het voertuig. Via zijn echtgenote en iemand van de gemeente kwamen zijn vaststellingen uiteindelijk bij de politie terecht. Die wisten ondertussen dat Daniel D. over een gelijkaardige oude Ford Fiesta beschikte. Na de verklaringen van R. werd de beschuldigde op 21 april 2017 aangehouden.

BEKIJK OOK: