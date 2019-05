Assisen: Getuigen zagen veel verwondingen bij Elly

Op het assisenproces over de doodslag op de peuter Elly Buysse (2) is gebleken dat heel wat getuigen de eerdere verwondingen bij het slachtoffer hadden opgemerkt.

Kenneth S. (31) moet zich niet alleen verantwoorden voor doodslag, maar ook voor eerdere opzettelijke slagen en verwondingen op zijn stiefdochtertje. "Ik had al veel kwetsuren gezien bij Elly. Ze kan niet altijd zomaar vallen. Als je door een bedje valt, heb je toch niet alleen een buil", vertelde haar grootmoeder. Op aanraden van de huisarts zocht de oma van Elly ook contact met het vertrouwenscentrum voor kindermishandeling. "Ze had een klein vlekje op haar kaak, de grootte van een sigaret. Ik blijf erbij dat Kenneth een sigaret op haar gezicht heeft uitgeduwd." De grootvader van het slachtoffer herinnerde zich dat Elly begon te huilen als ze weer naar haar mama en stiefvader moest.

Kinderopvang

Ook in de kinderopvang in Assenede vielen de vele verwondingen op. "De verwondingen waren toch meer dan bij andere kinderen. We hebben vingers op haar arm zien staan doordat ze hard vastgegrepen was. Elly was een vrolijk kind, maar we merkten dat haar gedrag veranderde toen ze wist dat ze terug naar mama ging", aldus Axelle Drory. Vooral de plotse haaruitval leek veel getuigen echt abnormaal. "Ik loop al een tijdje rond, die haaruitval had ik nog nooit gezien bij een kind. Stress is daarvan de belangrijkste oorzaak. Dat heeft bij mij een alarmbelletje doen afgaan", getuigde dokter Marc Cattoir.

School en CLB

Op school in Menen kregen de juffen eveneens snel argwaan. "Op maandag kwam ze met een bult op het voorhoofd naar school. Op zich niet zo zorgwekkend, maar de donderdag had ze al een brandwonde op haar wang", vertelde directrice Celine Delft, die het CLB inlichtte. Ook de directrice van haar nieuwe school in Wevelgem bracht het CLB op de hoogte van de verwondingen bij Elly.

Verschillende getuigen verklaarden dat Stefanie Herman schrik had van haar toenmalige vriend. "Op school kreeg ze de kans niet om iets te zeggen. Hij was altijd mee, het was precies haar bodyguard", getuigde Tania Vandevelde