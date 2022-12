Assisen gifmoord: "Ik wou ze dood, dat spijt me nu enorm"

"Het spijt mij enorm dat ik dat gedaan heb. Niemand verdient dat. En ik wist niet dat ze zo had afgezien". Dat zegt de man van 37 die 4 jaar geleden in Lauwe z’n vrouw heeft vermoord met giftige zaden van de wonderboom. Vanmorgen is hij verhoord tijdens het assisenproces in Brugge.

Pieter P. heeft op zijn assisenproces in Brugge toegegeven dat hij al maanden van plan was om zijn partner Dana Van Laeken (36) met wonderbonen om het leven te brengen. Tijdens het verhoor door voorzitter Pascale Clauw hamerde hij vooral op het geweld dat het slachtoffer tegenover de kinderen zou gebruikt hebben.

De beschuldigde vertelde zoals gebruikelijk eerst over zijn jeugd. Daaruit bleek dat hij amper negen jaar oud was toen zijn moeder overleed door een steekvlam tijdens het eten van gourmet. P. gaf ook toelichting bij de scheiding van zijn eerste echtgenote, met wie hij twee zonen heeft. "Het huis was leeg toen ik thuiskwam van het voetbal. Enkel de hond, wat kledij, een bed en een zetel had ze achtergelaten."

"Neus gebroken met adapter"

In zijn nieuwe relatie met Dana Van Laeken waren er volgens de Lauwenaar vrij snel problemen tussen het slachtoffer en zijn kinderen. "De jongens waren aan het spelen op een grote automat in de living. Mijn jongste zoon durfde niet direct antwoorden toen Dana iets vroeg. Op dat moment gooide Dana met een mes naar de kinderen. Dat is terechtgekomen in de knie van mijn oudste zoon." Toch kregen ze in 2015 samen nog een dochter. "Die agressie bleef duren naar de geboorte. Niet alleen tegen Elia, maar ook tegen mezelf." Op vraag van een jurylid verklaarde P. later dat Dana Van Laeken zijn neus eens zou gebroken hebben door een klap met een adapter.

In de zomer van 2018 begon de beschuldigde al duidelijk contact te zoeken met andere vrouwen, naar eigen zeggen uit angst om alleen te zijn. "Ik wist toen al dat er iets moest gebeuren. Ofwel uit elkaar gaan ofwel de spijtige beslissing om Dana iets aan te doen. Dana moest verdwijnen uit het leven van de kinderen en uit mijn leven." Pieter P. herhaalde meermaals dat hij geen andere uitweg meer zag. "Ik was bang om opnieuw hetzelfde mee te maken als de eerste keer. Ik wilde niet hebben dat mijn dochter hetzelfde moest meemaken als mijn jongste zoon."

"Overlijden kwam onverwacht"

Vervolgens stelde voorzitter Pascale Clauw heel wat vragen over de verschillende aankopen van zaden van de wonderboom. Volgens de beschuldigde diende hij ze enkel toe na een concreet geval van agressie, al was de precieze aanleiding niet altijd even duidelijk. Op 20 september 2018 diende hij een eerste keer de ricinuszaden toe. "Ik denk dat het bij het ontbijt in yoghurt was, of iets met noten." De volgende weken mengde hij de giftige bonen nog eens door de yoghurt en ook eens in een carpaccio. Toch kwam haar overlijden in de nacht van 12 op 13 oktober naar eigen zeggen onverwacht. "Het was inderdaad de bedoeling dat ze ging sterven, maar toen ze ziek was had ze geen tijd om bezig te zijn met mijn zoon. Ik voelde me schuldig, maar wist dat ik bij mijn verhaal moest blijven. Weten dat er nooit nog iemand iets ging doen aan je kinderen, maakte het wel draaglijker."

Uiteindelijk legde P. op 22 mei 2019 bij de onderzoeksrechter volledige bekentenissen af. "Ik wil gewoon nog zeggen dat het mij enorm spijt dat ik dat gedaan heb. Er is niemand die dat verdient om op die manier te overlijden. Ik wist niet dat ze zo afgezien had in het ziekenhuis." Meester Jef Vermassen, advocaat van de burgerlijke partij, vroeg nog of de beschuldigde nooit overwogen had om na enkele pogingen te stoppen met wonderbonen toe te dienen. "Nee, omdat ik wist dat het geweld tegen de kinderen niet ging stoppen." P. noemde het ook normaal dat zijn zoon soms eens reageerde tegen Dana. "Hetgeen mijn zoon meegemaakt heeft, doen mensen nog niet met dieren."

