Assisen: "Ik vind hem geen moordenaar" (moeder)

"Davy was een gezellige jongen die speels en lief was", vertelde mama K. over zijn kindertijd. Meerdere getuigen verklaarden tijdens het proces dat ze haar zoon teveel verwend had. Sinds zijn vrijlating onder elektronisch toezicht woont hij ook opnieuw bij haar in Poperinge. "Nee, ik heb hem niet verwend en ik geef hem zeker niet altijd gelijk", reageerde ze.

Dikwijls ruzie

Karien K. verklaarde ook dat Sharon Gruwez eens een deur en een kast zou beschadigd hebben tijdens een discussie met haar zoon. Op vakantie in Spanje kreeg ze zelf een conflict met het slachtoffer.

"Ze begon hysterisch met haar armen te zwaaien en ik kreeg een slag op mijn gezicht." Sharon belde na een hoogoplopende ruzie ook eens zelf naar de moeder van haar vriend. "Zij had hem een slag gegeven op zijn gezicht, want de tanden stonden in zijn lippen. Maar hij mocht niet teruggeslagen hebben. Het was op haar oor en haar trommelvlies was gescheurd."

Enkele maanden na de feiten doorzocht de moeder van de beschuldigde het wrak van zijn BMW. Nochtans was die nog steeds in beslag genomen. "Ik had het gevraagd aan de toenmalige advocaat en die zei dat ik naar die garage mocht gaan. Ik was op zoek naar die dashcam die zo belangrijk was. Zowel voor ons als voor de tegenpartij." De bewuste SD-kaart werd uiteindelijk nooit teruggevonden.

(lees verder onder de foto)

"Mijn zoon is geen moordenaar"

Op vraag van de voorzitter benadrukte Karien K. dat ze haar zoon nog steeds graag ziet. "Want ik vind niet dat hij een moordenaar is", klonk het.

Daarna legde ze uit dat ze het jammer vond dat ze niet aanwezig mochten zijn op Sharon haar begrafenis.

"Ze was een heel mooi meisje. Ze kon soms heel lief zijn tegen ons, maar het kon ook helemaal omkeren. Voor ons is dat verlies ook een drama. We vinden het spijtig dat we geen afscheid konden nemen."

Op het einde van haar verklaring begon de vrouw echter alsnog de vuile was van het slachtoffer buiten te hangen. "Ik vind dat ze Davy van in augustus bedrogen heeft met meneer S.", klonk het bijvoorbeeld.

Ook ex-vriendin getuigt

Een ex-vriendin van de beschuldigde getuigde dat ze in het begin van de relatie dagelijks cadeautjes kreeg. Maar al snel ontstonden er zelfs voor kleinigheden hele hevige ruzies. "Als hij boos was, was hij heel agressief in zijn rijgedrag. Hij zei dat hij me zou afzetten, maar trok dan aan hoge snelheid weer op, zodat ik mijn gordel niet meer opnieuw kon aandoen", aldus Annabeth. K. zou ook meermaals gezegd hebben dat niemand haar mocht krijgen, als hij haar niet kon hebben. "Hij heeft heel dikwijls gezegd dat hij me van kant ging maken. En ook snel rijden naar een paal of een boom. Kort remmen en dan weer aanzetten."

D. kreeg nooit klappen van de beschuldigde, maar werd wel regelmatig geduwd. Ook na de relatiebreuk bleef hij haar controleren en lastigvallen. De getuige hoorde van Sharon Gruwez dat hij haar op exact dezelfde manier behandelde.

Plots ontslagen op werk

Zijn voormalige werkgevers verklaarden dat ze steeds tevreden waren over het werk van K. Toch werd hij in juni 2018 plots ontslagen. "Hij nam zeker één beschadigde aluminiumvelg mee zonder toestemming en hij verkocht dat via het internet", aldus Michel Vereenooghe. De beschuldigde beweerde dat het mocht van de ploegbaas, maar dat kon dus niet baten.

Kort voor de feiten begon de beschuldigde als chauffeur voor een distributiebedrijf te werken. Zijn werkgever kreeg minuten na de fatale crash al een vreemd telefoontje van K. "Ik dacht dat het met mijn camionette was en dat het slachtoffer zijn hond was. Hij sprak wartaal, je hoorde dat hij in paniek was", aldus Rudi Robbe. Even later kreeg de getuige een verpleegster aan de lijn die uitlegde hoe de vork wel aan de steel zat.

Leugentest

Eerder op de middag heeft polygrafist Olivier Buellens toelichting gegeven bij de resultaten van de test met de leugendetector. K. kreeg de vraag of hij loog als hij beweerde niet meer te weten dat hij aan te hoge snelheid uit de bocht vloog langs de N8. Volgens de getuige waren zijn reacties duidelijk niet leugenachtig. Op de beelden van de polygraaftest was te zien hoe K. begon te wenen toen hij het resultaat hoorde.

Vanmorgen starten de pleidooien van de burgerlijke partijen