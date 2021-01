Assisen: John V. schuldig aan moord

De volksjury heeft John V. (31) schuldig bevonden aan de moord op Thi Xuan Nguyen (28). De Zonnebekenaar bracht de Vietnamese op 21 november 2016 in Ledegem om het leven. De verdediging had tevergeefs gepleit dat de beschuldigde niet met voorbedachten rade handelde.

Op 31 december 2016 werd in een gracht in Geluwe een levenloos lichaam aangetroffen. Alles wees erop dat het lijk er weken eerder werd achtergelaten en in brand gestoken. Op basis van het merk van haar horloge ontdekten de speurders een link met Japan. Ondanks verwoede pogingen bleef de identiteit van de kleine Aziatische vrouw lange tijd een mysterie.

De doorbraak kwam er toen de Brusselse lokale politie in augustus 2018 door de Vietnamese ambassade op de hoogte werd gebracht van de verdwijning van Thi Xuan Nguyen. De Vietnamese werkte en studeerde in Japan, maar was sinds november 2016 van de radar verdwenen. Uit het onderzoek bleek snel dat ze inderdaad naar een Belgische vriend was gereisd. John V. werd op 8 november 2018 aan zijn woning in Zonnebeke gearresteerd op verdenking van moord. De beschuldigde bekende in zijn eerste verhoor al dat hij inderdaad verantwoordelijk was voor de dood van de jonge vrouw, die hij in het voorjaar tijdens een werkopdracht in Japan had leren kennen. De beschuldigde hield wel vol dat ze nooit seks hadden. Opvallend genoeg was V. enkele weken voor de moord vader geworden. Zijn huwelijk stond luttele dagen na zijn arrestatie gepland.

"Niet gepland"

Op de dag van de feiten werd Nguyen aan het station van Kortrijk opgepikt door de beschuldigde. Tijdens de autorit zou het volgens hem tot een handgemeen gekomen zijn. Het slachtoffer liep daarbij breuken aan haar neus, jukbeen en oogkas op. Daarna werd ze op de afgelegen plaats in Ledegem met beide handen gesmoord. V. vreesde dat Xuan zijn relatie in gevaar zou brengen, maar bleef tevergeefs beweren dat hij niet had gepland om haar te vermoorden.

In de motivering werd eerst opgemerkt dat over het oogmerk tot doden absoluut geen twijfel bestond. 43 seconden de mond en de neus van het slachtoffer dichthouden moest de dood tot gevolg hebben. Bovendien ondernam V. geen enkele poging om haar te reanimeren en plakte hij haar mond nog dicht met duct tape. "Zijn fysieke overwicht maakte het slachtoffer kansloos", werd ook verwezen naar zijn imposante lichaamsbouw.

Afgelegen plaats

Het hof en de juryleden hielden met betrekking tot de voorbedachtheid geen rekening met de wisselende verklaringen van de beschuldigde. Ze stelden wel vast dat V. de gsm van Nguyen afnam, waardoor ze in een vreemd land afgesloten was van de buitenwereld. "Het is onaannemelijk dat het licht van de gsm hem stoorde tijdens het rijden." Daarnaast werd aangehaald dat het slachtoffer bloedde uit neus en lippen, waardoor hij met haar niet meer bij familie of op hotel terecht kon. Hierdoor dreigde zijn buitenechtelijke relatie ook ontdekt te worden door zijn partner, wat hij absoluut wilde vermijden.

In het arrest werd vastgesteld dat V. op dat moment afweek van de route naar zijn broer en naar een afgelegen plaats in Ledegem reed. "De enige bedoeling om af te slaan naar de Soldatenstraat was om zich te ontdoen van het slachtoffer. Vanaf dan stond zijn plan vast." Volgens het hof en de juryleden week de beschuldigde vanaf dat moment niet meer van zijn plan af. "Hij had gedurende het ganse traject van tien minuten de kans om terug te treden, maar dat heeft hij niet gedaan." Ten slotte werd ook nog gewezen op de goed georganiseerde manier waarop hij het lichaam probeerde te laten verdwijnen.

De debatten over de strafmaat starten vandaag om 10 uur. Voor moord riskeert John V. levenslange opsluiting.

