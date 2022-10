Assisen: jury samengesteld in zaak Duinenmoord

In de duinen van Zeebrugge werd in 2010 Milena Raycheva, een Bulgaarse vrouw van 21, gevonden. Het duurde wel nog vier jaar voor de speurders er achter kwamen wie ze was. De doorbraak kwam er toen de moeder van het slachtoffer in haar thuisland aangifte deed van de verdwijning van haar dochter. Via DNA-onderzoek kon de Bulgaarse Milena Raycheva uiteindelijk geïdentificeerd worden. (lees verder onder de foto)

Het onderzoek leidde naar haar vriend, Kenan B. (57). De Turkse Rotterdammer blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Ondertussen werd hij in Nederland wel tot tien jaar cel veroordeeld voor een dodelijke brand. In april 2019 werd brand gesticht in zijn appartement aan de Hilledijk. Zijn bovenbuurman zag door de hitte en de rook geen uitweg meer en sprong uit het raam. Voor de 27-jarige man kwam alle hulp te laat. Enkele weken later werd Kenan B. aangehouden, maar ook in deze zaak beweert niets met de feiten te maken te hebben. Hij zit momenteel zijn straf van tien jaar uit in Nederland.

Het eigenlijke assisenproces in Brugge start vrijdag.