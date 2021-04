Assisen: jury samengesteld in zaak moord Oekene

Vanmiddag is de volksjury samengesteld voor het assisenproces van de man van 46 die z’n vrouw om het leven bracht, in september 2019 in Oekene, bij Roeselare. Het koppel, met een zoon van 12, had al een tijd relatieproblemen.

De moord zorgde indertijd voor een schokgolf in het kleine Oekene. De beschuldigde riskeert levenslange opsluiting.

Het drama speelt zich af in een huis in de Ketsersstraat in Oekene. Pol M. vermoordt er z’n vrouw van 37 in de slaapkamer, door haar te slaan met een ijzeren staaf. Tussen het koppel gaat het al een tijdje moeilijk, er is sprake van een echtscheiding. Ze hebben een zoon van 12. Na de moord wil de man zichzelf van het leven beroven. Hij begrijpt niet hoe het zover kon komen. Iris Santens, advocaat Pol M.: "Absoluut niet. Integendeel. Hij heeft altijd met de gedachte gespeeld om zelf wel een einde te maken aan zijn leven, maar nooit heeft hij met dergelijke moordgedachten gespeeld. En hij begrijpt op vandaag niet wat hem overkomen is. Hij drukt zijn spijt uit, hij leeft enorm mee met zijn zoon, met de familie ook. Dus ook daar staat hem een verwerkingsproces te wachten."

Vrijdag begint het echte proces voor het Hof van Assisen in Brugge. Vanmiddag is daarvoor de volksjury samengesteld. Er zal in totaal een 50-tal getuigen aan het woord komen. Pol M. riskeert levenslange opsluiting. Wie vragen heeft over zelfmoord, kan terecht op het nummer 1813.

BEKIJK OOK: