Assisen: Jury vanochtend in beraad

In de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 ging Sharon Gruwez met enkele vrienden op café in Poperinge. De uitgelaten sfeer werd grimmiger toen ook Davy K. op het toneel verscheen. Uiteindelijk stapte de jonge vrouw toch in het voertuig van haar ex-vriend, die zelf weliswaar beweert dat ze nog steeds een relatie hadden. Kort na half drie die nacht botste K. naast de N8 in Oostvleteren met zijn BMW aan 191 kilometer per uur tegen een geparkeerde bus. Het slachtoffer werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. De beschuldigde, zelf lichtgewond, bleek 1,47 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

De burgerlijke partijen en het openbaar ministerie vroegen aan de jury om K. schuldig te verklaren aan moord. Ze benadrukten vooral dat het onmogelijk was om die flauwe bocht aan een dergelijke snelheid te nemen. De beschuldigde had met andere woorden moeten weten dat zijn daden de dood van Sharon konden veroorzaken. Volgens de verdediging is K. echter enkel schuldig aan het onopzettelijk veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. Zijn advocaten Omar en Mounir Souidi legden uit dat hun cliënt volgens de verkeersdeskundige gewoon de bocht probeerde te volgen.

Voor de replieken was al beslist dat het beraad pas voor vrijdag zou zijn. "Eerlijk gezegd, ik heb geen goesting om hier tot een gat in de nacht te zitten", aldus voorzitter Antoon Boyen. Hij legde uit aan de jury dat niet alleen de beraadslaging, maar ook het opstellen van het arrest flink wat tijd in beslag zou nemen. Davy K. zal vanochtend nog het laatste woord krijgen. Voor moord riskeert hij levenslange opsluiting.

