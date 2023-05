Assisen: Levenslang voor Tom Debaillie

Op het assisenproces in Brugge heeft Tom Debaillie levenslang gekregen, de Kortrijkzaan vermoordde zijn vader, een bekende arts.

"Het staat vast dat de beschuldigde in de nacht van 4 op 5 april 2020 in Kortrijk Frans Debaillie, zijn vader, heeft gedood door hem meermaals zware slagen en stampen aan het hoofd en op het lichaam toe te brengen:" het zijn de woorden van assisenvoorzitter Francis Clarysse, nadat de jury Tom Debaillie schuldig had verklaard aan vadermoord.

"Hopen op terechte straf"

Debaillie, ook bekend als Tom Spier en ooit wereldkampioen bodybuilden, woonde bij zijn vader in zijn kasteeltje in Kortrijk. Hij terroriseerde de man en sloeg hem uiteindelijk dood. "De uitspraak zelf is geen verrassing," zegt de advocate van de burgerlijke partij, Anke Platteau. "Hij heeft de schuld ook niet ontkend. Hij heeft de oudermoord niet betwist. Het blijft natuurlijk afwachten wat de strafmaat zal zijn. Het enige soelaas die ze nog kunnen krijgen is een terechte straf."

Debaillie hield wel vol dat hij na die ene vuistslag een black-out had over de daaropvolgende stampen en slagen. In zijn laatste woorden betuigde hij zijn spijt voor de gruwel. "Die zijn ongetwijfeld gemeend. Ik ken hem intussen al langer," zegt zijn advocaat Kris Vincke daarover.

Levenslang

Je ouders doden staat sowieso gelijk aan moord en dus riskeert Debaillie levenslang. Dat is ook wat de openbare aanklager vraagt. Volgens de advocaat was de voorbedachtheid er niet. "Dat is er hier duidelijk niet. Ik heb wel een aantal argumenten om de jury mee te proberen te overtuigen om niet naar levenslang te gaan," zegt Vincke.

