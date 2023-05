Assisen: Man staat terecht voor moord op vriend

In Brugge is het assisenproces rond een moord van drie jaar geleden in Ingelmunster gestart. Steven M. (46) staat er terecht voor de moord op zijn partner Gerdy Delannoy (53).

Eerst ontkende Steven M. dat hij ook maar iets met het overlijden van zijn vriend te maken had. Daarna gaf hij toe dat hij hem geslagen had. De familie van het slachtoffer hoopt dat ze wat meer te weten komen over wat er nu precies is gebeurd.

Stephen Schellinck, advocaat nabestaanden slachtoffer: "Hij heeft eerst een totaal ongeloofwaardige verklaring afgelegd. Pas een maand later heeft hij bekend. En hij blijft er ook bij dat hij zich heel veel dingen niet herinnert. Wat volgens mij niet correct is. Hij weet het maar al te goed; maar hij wenst het niet te zeggen.”

Uit de autopsie blijkt dat het slachtoffer wel degelijk om het leven is gekomen door stevige stampen en slagen tegen het hoofd en in de buik. Filip De Reuse, advocaat beschuldigde: “Ik denk dat ze allebei, en dat is ook toxicologisch bewezen, zwaar geïntoxiceerd waren. En vrij veel medicatie genomen hadden. Ik denk dat het logisch is dat men zich dan niet meer alles herinnert.”

Risico op nieuw intrafamiliaal geweld

Uit hun strafregisters bleek dat beide betrokkenen al langer met een alcoholprobleem kampten. Zo was M. van 2003 tot 2015 al zes keer veroordeeld voor verkeersinbreuken, zoals vluchtmisdrijf en dronkenschap achter het stuur. Op zijn beurt werd Delannoy in 2011 veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol een fietsende familie had aangereden. Liefst zes ex-partners van de beschuldigde verklaarden dat hun relatie gepaard ging met buitensporig geweld. Vooral onder invloed van alcohol ging Steven M. geregeld helemaal door het lint. In mei 2014 werd hij door de correctionele rechtbank van Ieper voor partnergeweld dan ook veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel. Voor een andere geweldpleging had M. in 1997 ook al twee maanden cel met uitstel gekregen. Volgens de gerechtspsychiater is er sowieso een groot risico op nieuw intrafamiliaal geweld.

Er komt tijdens het assisenproces een zestigtal mensen getuigen. Donderdag kent Steven M. zijn straf.

