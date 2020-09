Assisen: Mohamed K. schuldig aan opzettelijke slagen, geen moord

Mohamed K. uit Lo-Reninge is schuldig aan slagen en verwondingen op zijn ex-vrouw met de dood tot gevolg, in Veurne. Dat oordeelt de jury van het West-Vlaamse hof van asssisen. De verdediging betwistte dat hij met voorbedachte rade handelde, en ook de jury vindt dat er van moord geen sprake is...

Mohamed K. en Rita Waeles waren 40 jaar getrouwd, maar op 4 januari 2018 kwam er plots een kink in de kabel. Het slachtoffer verliet de echtelijke woning in Lo-Reninge en trok in bij haar Nederlandse vriend. Op 7 maart 2018 moesten ze naar de familierechtbank in Veurne komen voor een zitting in het kader van hun echtscheiding.(lees verder onder de foto)



In de rechtbank verliep alles rustig. Op de parking wilde Mohamed K. nog wat spullen geven aan zijn ex-partner. In ruil zou ze beloofd hebben dat hij een deel van hun geld zou terugkrijgen. Waeles weigerde en zou zelfs gezegd hebben dat ze haar echtgenoot zou blijven pluimen. Met een priem uit zijn wagen deelde K. een fatale steek uit.

De jury stelde vast dat er wel belastende elementen waren, maar die werden geen kracht bijgezet door de feitelijke vaststellingen. "De schaarse belastende verklaringen werden niet geobjectiveerd." Bovendien hoefde de steek met de priem niet dodelijk te zijn. Het staat immers niet vast dat K. bewust het hart van zijn ex-partner viseerde. Het lijkt er volgens de juryleden op dat de priem eerder toevallig in de hartstreek belandde. In het arrest over de schuldvragen werd ook geoordeeld dat K. niet met voorbedachten rade handelde. "Er was geen tijdsverloop tussen het besluit om het misdrijf te plegen en de uitvoering ervan", klonk het. De juryleden omschreven het als een opwelling, toen hij vaststelde dat het slachtoffer hem weer bedrogen had door het beloofde geld niet mee te brengen naar Veurne. De beschuldigde riskeert nu hoogstens tien jaar opsluiting.

De jury trekt nu opnieuw terug om een straf te bepalen, later vanavond spreekt de rechter die uit

Lees ook: