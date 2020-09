Assisen: "Mohamed K. was kalm en meewerkend"

Bij zijn arrestatie was de beschuldigde volgens de eerste vaststellers kalm en meewerkend. De speurders van de FGP gaven daarna onder andere toelichtingen bij het telefonieonderzoek en het bankonderzoek.

De lokale politie van de zone Spoorkin werd op 7 maart 2018 om 9.45 uur opgeroepen voor een steekpartij op de parking van het Veurnse gerechtsgebouw. De inspecteurs kregen heel snel de opdracht om op zoek te gaan naar de zwarte Peugeot van de vermoedelijke dader uit Lo-Reninge. "Om 10.04 uur troffen wij een dergelijk voertuig met draaiende motor aan op een oprit in de Rabbelaresteenweg, ongeveer twee kilometer voor zijn woning", getuigde Bert Verhaeghe. Bij een eerste fouille werden enveloppes met 2.900 euro en 7.000 Marokkaanse dirham aangetroffen. "Hij was gedurende onze hele tussenkomst kalm en meewerkend."

Op weg naar het politiebureau vertelde K. aan de wijkagent over het wapen dat hij gebruikt had. "Hij beschreef het als een gereedschap dat altijd in zijn wagen lag om lekke banden te herstellen. Er lag eigenlijk tal van gereedschap in die wagen", aldus Jean-Pierre Callewaert. De beschuldigde begon spontaan ook verklaringen af te leggen over de feiten. "Hij sprak vooral over die vriend van Rita, dat hij zijn geld ging kwijt zijn. Zijn oog viel op die priem toen hij spullen uit het voertuig haalde, in een vlaag van opwelling heeft hij daarmee gestoken."

Probleemkinderen

De wijkagent verklaarde ook dat Mohamed K. en Rita Waeles goed aangeschreven stonden in de buurt. "Maar ze hebben wel drie zware probleemkinderen. Die problemen zijn nu nog niet gestopt. Het gaat onder andere over drank- en drugsmisbruik, slechte vrienden, vandalenstreken."

Het onderzoek naar de feiten zelf werd gevoerd door de Brugse Federale Gerechtelijke Politie. De FGP bracht de beschuldigde uiteindelijk op de hoogte van het overlijden van zijn echtgenote. "Meneer K. is emotioneel geworden toen hij dat hoorde. Tijdens de rit is hij meermaals in huilen uitgebarsten in de wagen", aldus David Roelant. In zijn eerste verhoor bekende K. dat hij een priem had gebruikt. "Kloppen, steken of snijden, dat wist hij niet meer." In de volgende verhoren had de beschuldigde het echter over een zwart gat, waarna hij vrijdag op de zitting zich toch weer herinnerde wat er gebeurd was.

Uit het telefonieonderzoek bleek dat K. sinds de breuk minstens vier keer naar Nederland was geweest. Van zijn passage een dag voor de feiten beweert de beschuldigde zich niets meer te herinneren. Sinds het vertrek van Rita Waeles bleef ze telefonisch en via sms ook geregeld contact hebben met haar echtgenoot. "Er zijn bijna dagelijks communicaties. Soms ging het om gesprekken van enkele minuten, tot zelfs 15 à 30 minuten", getuigde case-officer Andy Dewulf. Van kwade sms'en naar zijn ex-partner was nooit sprake.

Het financieel onderzoek wees uit dat het slachtoffer de dag voor haar vertrek naar Nederland 28.000 euro uit haar pensioenspaarfonds liet storten op een persoonlijke rekening. Een discussie over dat geld zou de aanleiding voor de fatale steekpartij geweest zijn. Opvallend genoeg werd de namiddag na haar dood nog 650 euro afgehaald in Brugge. Daarna werd met de bewuste bankkaart ook nog getankt. Vermoedelijk werd de kaart nog gebruikt door haar nieuwe vriend, maar die weigerde mee te werken aan het onderzoek.

Vanmiddag komen onder andere de onderzoeksrechter en de nieuwe vriend van het slachtoffer aan het woord.

BEKIJK OOK: