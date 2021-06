Assisen: politie zag bloed op handen Tommy J.

Op het assisenproces tegen Tommy J. (32) heeft de lokale politie van Oostende getuigd over hun eerste vaststellingen. Inspecteur Sven Vandierendounck zag onmiddellijk gedroogd bloed op de handen van de beschuldigde, die duidelijk overstuur was.

Het labo merkte dan weer een sterke urinegeur op de broek van het slachtoffer Willy Deweert (55).

De Oostendse politie werd op zaterdag 6 oktober 2018 iets na 10 uur opgeroepen voor een steekwonde in de Jules Peurquaetstraat. Ter plaatse troffen ze een blootsvoetse beschuldigde aan. "Hij was duidelijk overstuur en begreep er niets van", aldus inspecteur Vandierendounck. "We stellen vast dat hij een droge kleverige mond heeft, bloeddoorlopen ogen en trillende handen. Er zat opgedroogd bloed op zijn handen." Het levenloze slachtoffer lag op zijn rug in de woonkamer van het kelderappartement. "Hij vertoont een open wonde in de linkerborst, ter hoogte van het hart."

Volgens de getuige vroeg Tommy J. meermaals om zeker voor zijn hond te zorgen. Procureur-generaal Serge Malefason vroeg zich af waarom de beschuldigde daar zo op hamerde. "Omdat er anders niemand was voor hem. Ze hadden mij al geboeid", reageerde J.. De inspecteur verklaarde echter dat de beschuldigde nog voor het boeien al zo bekommerd was om zijn hond.

Na zijn arrestatie werd J. overgebracht naar het toenmalige politiebureau in de Alfons Pieterslaan. Ook inspecteur Fabrice Rosseel stelde bloedsporen op de handen van de beschuldigde vast. "Meneer J. was dan al iets gekalmeerd. Hij werkte mee, maar hij zei niet veel. Hij liet het allemaal gebeuren." Daarnaast was er ook een wrijfspoor van bloed in zijn nek, ter hoogte van de adamsappel. Ten slotte had J. een bijtwonde in de buik, toegebracht door zijn hond. Het slachtoffer was door het dier zelfs meermaals gebeten in zijn been en in de schaamstreek.

Drie messen

Het afstappingsteam zorgde voor een duidelijke schets van de plaats van de feiten. Uit de foto's bleek vooral dat het appartement behoorlijk vuil en vooral rommelig was. Het openbaar ministerie focuste in zijn vraagstelling meermaals op de hondenmand in de woonkamer. J. verklaarde immers dat hij tijdens de schermutseling in de mand viel, terwijl de mand op de beelden gevuld lijkt. "Die zak stond achter de hondenmand en werd nadien erin geplaatst. Er moest plaats gemaakt worden van de ambulanciers", legde J. uit.

Tijdens het onderzoek van de plaats delict vond het labo onder andere bloedsporen op de voordeur, de deurklink en een muur in de hall. "Dit betreffen allemaal overdrachtssporen, van een bebloed voorwerp of lichaam op een schoon oppervlak", aldus Kevin Hosdey. Op een kast werden ook drie messen aangetroffen. "Dit zijn twee steakmessen en een keukenmes. Het keukenmes is bevuild met etensresten. Op het onderste mes met het blauwe heft zien we bloedsporen." Het ging om een mes van het type Laguiole, met een lemmet van 11 centimeter.

In de living werden sporen van recent alcohol- en druggebruik aangetroffen, zoals twee nagenoeg lege wodkaflessen en heel wat zwartgeblakerde aluminiumfolie. Naast het lichaam lag dan weer een haarlok van twintig centimeter. Zijn bebloed T-shirt lag in de hoek van de kamer. Bij het aantreffen van Willy Deweert stonden zijn rits en zijn riem open. "We nemen een sterke urinegeur waar uit de voorzijde van de jeans en er zijn vlekken zichtbaar op beide dijen. Ook uit zijn slip stijgt een sterke urinegeur op." Meester Kris Vincke merkte op dat het dus geloofwaardig is dat het slachtoffer in zijn broek had geplast.

Op de meeste bloedsporen werd geen DNA-onderzoek uitgevoerd. Het bloed op de achterkant van de boxershort van J. bleek wel van het slachtoffer afkomstig te zijn. "In ons opzicht waren dat druppels die geabsorbeerd zijn. Het is inderdaad een eigenaardige plaats om bloed aan te treffen, maar we hebben daar geen verklaring voor."

Deze namiddag komt de recerche aan het woord.