Assisen Poppe: Diaken schuldig aan vijfvoudige moord

In de assisenzaak van de Wevelgemse ex-diaken Ivo Poppe heeft de volksjury zich donderdag beraad over de schuldvraag. Even over acht viel het verdict: de diaken is schuldig bevonden aan vijfvoudige moord. Er kan geen sprake zijn van euthanasie.

De jury beraadde zich in zijn oordeel over zes slachtoffers. In vijf gevallen is er volgens de jury duidelijk sprake van moord. Het gaat dan om vier familieleden van de diaken, onder wie zijn moeder, twee grootooms en zijn schoonvader. Poppe vermoordde ook een andere patiënte. In één geval wordt de ex-diaken vrijgesproken.

'Geen euthanasie'

De daden worden door de jury duidelijk niet als euthanasie beschouwd. "Het blijkt duidelijk dat de man zich door die daden machtig voelde. Ze zijn ingegeven door machtsgevoel, niet door de gedachte om iemand te verlossen uit ondraaglijk lijden. Dat blijkt vooral uit de manier waarop hij de slachtoffers doodde," klinkt het. Morgen buigt de jury zich over de strafmaat.

Wat heeft de diaken gedaan?

Precies een jaar geleden werd de diaken naar het assisenhof van Brugge verwezen voor de moorden die hij sinds 1978 zou hebben gepleegd. De man werkte als verpleger in het ziekenhuis van Menen. Zijn slachtoffers zouden niet enkel patiënten geweest zijn.

Heel wat commotie

De zaak van de moordende diaken zorgde bijna vier jaar geleden voor heel wat commotie in Wevelgem. Heel wat mensen kennen de diaken en hadden nooit verwacht dat hij beschuldigd zou worden van moord. Heel wat mensen maakten zich ongerust of ook hun dierbare overledenen in handen gekomen waren van de diaken.

