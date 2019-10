Assisen: rechters en jury op plaatsbezoek in Komen

Het assisenproces in Brugge, over de moord op een vrouw van 35 uit Komen, heeft zich vanavond verplaatst naar de plek in Komen waar de vrouw is gevonden. Dat is uitzonderlijk. Het hof en de jury willen vooral meer duidelijkheid over de verlichting op de plaats van de feiten.

Die bewuste dag ontdekte een jonge vrouw even na 22 uur het levenloze lichaam van Carmen Garcia Ortega (35), vlak bij haar BMW Z3 in de Handelstraat in Komen. De getuige was samen met haar vriend door haar moeder opgehaald na een restaurantbezoek. Opvallend genoeg had die moeder toen ze vertrok - amper een kwartier eerder - helemaal niets opgemerkt. Nochtans stond haar voertuig toen zelfs pal achter de wagen van Carmen geparkeerd.

Lichaam al dan niet te zien?

Ook op het proces benadrukte Marie-Christine Delporte dat er om 21.45 uur nog helemaal geen lichaam lag. Die verklaring staat lijnrecht tegenover het standpunt van het openbaar ministerie, dat de moord op basis van telefonie-onderzoek om 21.29 uur situeert. Een slordige twintig minuten later kan Deriemacker de moord volgens zijn advocaten onmogelijk gepleegd hebben, want toen zat hij thuis te sms'en. De speurders legden uit dat het door de duisternis wellicht moeilijk was om het lichaam te zien. Volgens de verdediging werkt de straatverlichting net wel uitstekend en kan je er 's nachts gerust de krant lezen op straat.

Getuigen aanwezig

Het hof en de jury zijn met een bus van de politie naar Komen gebracht. Het plaatsbezoek begon op de parking aan het Institut Saint-Henri, van daar gaat het langs de Handelstraat naar de plaats van de feiten. Marie-Christine Delporte en haar dochter zijn er zelf ook bij, net als de BMW Z3 van het slachtoffer en een wagen gelijkend op die van Delporte.

Het gaat dan in de richting van het station van Komen. Een andere kroongetuige werd langs die route even na 21.30 uur snel voorbijgewandeld door een in het zwart geklede man. Die vermoedelijke dader stapte volgens Frédéric R. even verderop in een Ford die lijkt op de Ford Fiesta die op het terrein van Daniel Deriemacker werd gevonden. Ook de kroongetuige is bij de reconstructie aanwezig.