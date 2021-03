Assisen: "slecht behandeld door politie" (beschuldigden)

Jean-Claude Lacote beschreef hoe hij een opleiding tot piloot volgde en een vliegtuigmaatschappij oprichtte, en zijn contacten met de Liberanse presidente en nobelprijswinnares Ellen Johnson Sirleaf. Zijn wereld stortte naar eigen zeggen in toen Hilde Van Acker hun relatie verbrak. Na de scheiding verkocht hij zijn vliegtuigmaatschappij en ging hij aan de slag in een garage. "We waren de grootste producent van motors op maat in West-Afrika", klonk het.

In november 2019 werden de beschuldigden in Abidjan gearresteerd, maar volgens Lacote wisten ze al een tijdje dat ze gevolgd werden. "Hilde had kanker en wilde dat het gedaan was. Ik heb hen gezegd dat ik op hen had gewacht. Ik ben zonder handboeien met hen meegegaan." In de gevangenis vervult de beschuldigde een vertrouwensfunctie, maar vermijdt hij elk contact met andere gedetineerden.

Slecht behandeld door politie

Hij vreest immers dat een informant van de politie hem zou benaderen. "Er zijn er die zouden liegen tegen de politie in ruil voor een voordeel." Lacote beweerde ook dat hij geslagen werd door de politie. En ook zijn ex-vrouw Hilde Van Acker wantrouwt de politie: "Ik werd uitgescholden, was een prostituee, deed het voor het geld. Ik moest zeggen dat hij het gedaan had. Ze werden almaar bozer en bozer als ik dat niet wilde." (lees verder onder de foto)





Rol in oplichting overdreven

Hilde Van Acker legde uit dat haar relatie met Lacote voor problemenzorgde tussen haar en haar familie. "De kleur stond hen niet aan. En ook dat ik door hem in de gevangenis geraakt was. Ik was niet 100 procent meer verliefd, maar ben toch naar Zuid-Afrika vertrokken. Zo zouden de artikels in de kranten en de druk op mijn ouders gestopt worden." Van Acker ontkende ook nogmaals dat ze haar toenmalige partner in 2008 uit een Zuid-Afrikaanse gevangenis hielp ontsnappen.

Voorzitter Bart Meganck polste ook naar haar rol in de oplichtingspraktijken van Lacote. Van Acker verklaarde dat ze wel vermoedens had, maar dat ze dacht dat alles kaderde in zijn werk als undercoveragent. "Mijn rol in die oplichtingszaak wordt zo uitgebreid en zo overdreven. Ik was de boodschapper, het loopmeisje eigenlijk. Ik ben er inderdaad voor veroordeeld, maar ik mocht niet alles weten."

