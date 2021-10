Assisen: "Snelheid was enige oorzaak" (verkeersdeskundige)

De Poperingenaar zou niet geremd hebben, maar probeerde wel naar rechts te sturen om de bocht te halen.

Verwarde indruk

De lokale politie van Ieper kreeg in de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 twee meldingen over een ernstig verkeersongeval op de N8 in Oostvleteren. Ter plaatse vonden ze een vrouw in een onnatuurlijke houding in het grasveld.

"De medische diensten ontfermden zich over haar en konden enkel nog het overlijden vaststellen", aldus inspecteur Romanie Tryssesoone.

D. K. stond naast zijn verhakkelde BMW en maakte een verwarde indruk op de eerste vaststellers. "In eerste instantie vroeg die bestuurder zich luidop af waar zijn hond was. Hij had geen besef van het ongeval", aldus inspecteur Bert Van Coillie.

Volgens de getuige dacht de beschuldigde in eerste instantie dat hij op pad was met de bestelwagen van zijn werkgever, die hij na de crash zelfs belde. K. werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne. Daar bracht de politiezone Spoorkin hem op de hoogte van het overlijden van Sharon Gruwez.

"Hij sprong direct van zijn bed af. Hij trok zijn baxter uit en begon met zijn hoofd tegen de muur te bonken. We hebben hem echt moeten bedaren", getuigde inspecteur Bram Dutoit.

Pas dan herinnerde de beschuldigde zich een ruzie met het slachtoffer, omdat ze haar gordel niet droeg. "Hij is een paar keer expres op de rem gaan staan om te zorgen dat ze vooruit vloog."

Van een verwarde indruk was tijdens het verhoor om 18.30 uur geen sprake meer. "Hij was heel gewoon, alsof het een gewoon verkeersongeval was. Ik had meer emotie verwacht", verklaarde inspecteur Nick Louchaert. Net als op het assisenproces beweerde K. echter niets meer te weten van het ongeval zelf.

"191 kilometer per uur: zelfs een racepiloot haalt bocht niet"

Verkeersdeskundige Johan Depuydt legde uit hoe de BMW van K. in botsing kwam met een geparkeerde bus. Op dat moment was hij met zijn linkerwielen al op het trottoir terechtgekomen. "Opmerkelijk is dat de bus die aangereden werd ook waarneembaar is op Google Streetview", vertelde de expert.

De ingenieur kon ook vaststellen dat het slachtoffer inderdaad geen gordel droeg. "Door de penetratie van de bus in de passagierskooi had gordeldracht hier niet bijgedragen tot een vermindering van het kwetsurenbeeld." De naald van de snelheidsmeter bleef staan op 228 kilometer per uur.

Verder onderzoek wees uit K. op het moment van de crash 191 kilometer per uur reed.

Overdreven snelheid was volgens ingenieur Depuydt dan ook de enige oorzaak van de botsing. "Zelfs een racepiloot zal er niet in slagen om die bocht aan die snelheid te nemen. De wetten van de fysica zijn voor iedereen." K. zou niet geremd hebben, maar stuurde volgens de deskundige wel gewoon naar rechts in de flauwe bocht.

"Er zou zich een ander ongeval voorgedaan hebben als hij tussen het kruispunt en de bus naar links zou gestuurd hebben. Hij heeft de bus op die wijze bereikt door te trachten die curve te volgen."

In het voertuig van de beschuldigde was een dashcam geïnstalleerd. "Daar zijn wat restanten van teruggevonden, maar die SD-kaart niet. Ondanks intensief speurwerk in dat grasveld." De burgerlijke partijen suggereerden dat de geheugenkaart mogelijk vooraf al uit de camera was gehaald.

