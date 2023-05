Assisen: Steven M. schuldig aan doodslag, 'geen plan vooraf' oordeelt jury

Steven M. is door de volksjury van het hof van assisen in West-Vlaanderen schuldig verklaard aan doodslag op zijn verloofde Gerdy Delannoy (53). De verdediging betwistte met succes dat de beschuldigde met voorbedachten rade handelde.

Steven M. belde op 28 februari 2020 om 4.19 uur zelf de hulpdiensten. Naar eigen zeggen had hij na een wandeling met de hond het levenloze lichaam van zijn partner aangetroffen in de gang. De beschuldigde suggereerde dat Delannoy mogelijk gevallen was, maar er bleek duidelijk meer aan de hand te zijn.

Bij het slachtoffer stelde de wetsdokter namelijk onder andere een schedelbreuk en meerdere ribbreuken vast. Bovendien werd de beschuldigde eerder al veroordeeld voor partnergeweld. Tijdens zijn eerste verhoor bleef M. elke betrokkenheid bij de dood van zijn vriend ontkennen.

Iets meer dan een maand later ging de beschuldigde toch door de knieën. Volgens de veertiger sloegen zijn stoppen door toen Gerdy Delannoy hem zou geduwd hebben. Door overmatig alcoholgebruik beweert hij dat hij zich de precieze aanleiding echter niet meer te herinneren. M. weet wel nog dat hij zijn verloofde zowel in de living als in de gang zware klappen en stampen toebracht. Vervolgens kneep hij ook nog een tot twee minuten de keel van het slachtoffer dicht.

"Geen plan vooraf"

Over het oogmerk tot doden bestond volgens het hof en de juryleden niet de minste twijfel. De verdediging had ook niet betwist dat er sprake was van doodslag.

Anderzijds is geoordeeld dat er onvoldoende zekerheid is dat Steven M. met voorbedachten rade handelde. Van een plan vooraf was geen sprake. De feiten werden omschreven als een impulsieve aaneenschakeling van zware geweldplegingen na een ruzie na een avond uitgaan.

Meester Filip De Reuse pleitte dus met succes dat de beschuldigde zijn partner om het leven bracht tijdens een uit de hand gelopen dronkenmansruzie.

Nu volgen de debatten over de strafmaat, Steven M. riskeert 30 jaar opsluiting.

