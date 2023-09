Assisen: verdediging zal roofmoord betwisten

In Brugge is vandaag het assisenproces gestart over de roofmoord in Oostrozebeke op Roland Roelens (66).

Hij werd in 2016 de keel overgesneden, maar de vermoedelijke dader Nico T. is overleden. Zijn echtgenote, hun dochter en een kennis moeten zich wel nog verantwoorden voor hun aandeel in de feiten.

De verdediging heeft zich vanmorgen voor het eerst kort tot de jury gericht. De advocaten van de beschuldigden stelden dat ze zelfs niet begrijpen waarom hun cliënten zich als mededaders moeten verantwoorden. Vooral de rol van de ondertussen overleden Nico T. (44) werd in de verf gezet.

De raadsman van Christelle V. (52) legde uit dat het daardoor absoluut geen evidente zaak is. "Het is geen zaak van dertien in een dozijn. Het is een speciaal geval, omdat de moordenaar er niet is. Meneer T. is overleden", aldus meester Kris Vincke. "Niemand van deze drie mensen heeft een mes vastgehad, een steek gegeven of het slachtoffer vastgehad. Twee mensen waren zelfs op de plaats niet aanwezig."

Volgens meester Vincke was de vrouw uit Sint-Eloois-Vijve niet betrokken bij een moordplan. "Dat zou haaks staan op wie zij is. Ik vraag me af of Christelle hier zou gezeten hebben als hij nog had geleefd." Hij plaatste ook vraagtekens bij diefstal als motief voor de feiten. "Men ziet een ontluikende relatie tussen een 20-jarige met beperkingen en een 66-jarige, die zelfs een baby van haar zou willen."

Autoritaire vader

Ook de verdediging van Melissa T. (27) zal betwisten dat ze zich schuldig maakte aan roofmoord. "Wij zijn in de volle overtuiging dat Melissa door haar autoritaire vader betrokken is in iets dat ze nooit heeft geweten en nooit heeft gewild." Meester Robbie Dewaele heeft het er moeilijk mee dat zijn cliënte zich na bijna zeven jaar nog voor het hof van assisen moet verantwoorden. De vrouw uit Moen is ondertussen moeder geworden en heeft vast werk. "De enige vriend die mijn cliënte heeft mogen hebben, is op gruwelijke wijze voor haar ogen vermoord. Melissa zag die man graag, al wist ze op dat moment niet eens wat seks was. Maar ze deed wel leuke dingen met hem."

De verdediging van Pedro B. (49) koos er als enige voor om een akte van verdediging op te stellen. Meester Filip De Reuse merkte op dat beide hoofdrolspelers afwezig zijn op het proces. De toen 16-jarige zoon van Nico T. werd al berecht door de jeugdrechter. "Pedro B. dient zich hier een week lang te verdedigen voor feiten door een ander gepleegd." Vervolgens werd de akte van beschuldiging ronduit ongenuanceerd en soms zelfs fout genoemd. Volgens meester De Reuse was zijn cliënt bijvoorbeeld nooit lid van een motorbende.

Behulpzaam en naïef

In de akte van verdediging werd ook benadrukt dat de man uit Egem in zijn leven nooit voor problemen zorgde. Meerdere getuigen bestempelden hem als een behulpzame man, die daardoor soms wat naïef was. "In zijn behulpzame naïviteit heeft hij Nico T. opnieuw willen helpen, zonder te weten welk drama zich had afgespeeld in Oostrozebeke." B. houdt echter vol dat hij geen rol speelde bij de doodslag of bij het openen van de kluis. "Hij heeft spontaan toegegeven dat hij een zak heeft laten verbranden op vraag van Nico. Maar hij heeft geen kluis gezien, laat staan dat hij ze zou geopend hebben."

Tijdens het onderzoek werd B. na amper anderhalve maand voorhechtenis vrijgelaten. Bovendien werd hij toen enkel verdacht van heling. "Nooit werd hij inhoudelijk verhoord over een eventueel mededaderschap aan roofmoord. Deze onvoorziene wending is voor Pedro B. en zijn verdediging niet te begrijpen", klonk het in de akte. Meester De Reuse hekelde in dat kader de vele tegenstrijdigheden in de verklaringen van de andere betrokkenen. "Pedro heeft geen enkel motief. Pedro heeft op vraag van Roland Roelens Radio Molenland zelfs nog gesponsord. Volgens de akte van beschuldiging verdiende hij makkelijk 5 à 6.000 euro per maand. Het is dan ook weinig geloofwaardig dat iemand met zo'n inkomen en met een blanco strafblad zich zou mengen in een roofmoord met een buit van een paar duizend euro."

Deze namiddag zullen de beschuldigden verhoord worden door voorzitter Antoon Boyen.

