Assisen viervoudige moord: "Fotograaf zat aan me"

De Nederlander bracht op 25 juli 2017 in Moere zijn ex-vriendin Maïlys en haar grootouders om het leven. Een nacht eerder had hij in Sint-Amandsberg ook al amateurfotograaf J.V. (39) omgebracht.

"Fotograaf zat aan me"

Tijdens de huiszoeking in Moere vonden de speurders in een kast een opvallende plastic zak.

"We vonden daar acht A4-bladen en vier halve. Op 4 bladzijden stonden foto's van Maïlys, waarvan twee topless. De rest zijn chatcommunicaties. We hebben beslist om uit respect voor Maïlys en de nabestaanden geen naaktfoto's te projecteren op het proces", aldus een hoofdinspecteur van de politie. In de chatgesprekken met een kennis had Maïlys het over vermeend seksueel misbruik door fotograaf J.V..

"Kerel, die fotograaf zat heelsan (de hele tijd, red.) aan me", klonk het bijvoorbeeld.