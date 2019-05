Assisen: Wetsdokter twijfelt aan verklaring beschuldigde

De beschuldigde beweert dat hij slechts een enkele vuistslag uitdeelde aan zijn stiefdochtertje, maar daar plaatste dokter Geert Van Parys toch vraagtekens bij. Bij het uitwendig onderzoek werden door de wetsdokter al heel wat verwondingen vastgesteld. Zo waren er sporen van geweld op de schedel, de oogleden en de benen van Elly. Opvallend genoeg bleek in haar mond ook het lipriempje van de bovenlip gescheurd.

"Ernstige vorm van kindermishandeling"

Volgens dokter Van Parys werd Elly duidelijk het slachtoffer van stomp geweld op haar buik. Door die impact waren er bloedingen ter hoogte van de dunne darm en waren de pancreas en de lever opengescheurd. "Op basis van al deze gegevens kon ik enkel en alleen besluiten dat we hier te maken hebben met een ernstige vorm van kindermishandeling met de dood tot gevolg". Kenneth S. beweert dat hij slechts een vuistslag toebracht aan zijn stiefdochtertje. "Ik denk dat er meer gebeurd is dan één impact. Met één slag kan je de scheur van het frenulum in de mond al niet verklaren." Bovendien zouden de feiten volgens de beschuldigde in de zetel gebeurd zijn. "Het moet een hard voorwerp geweest zijn, de grond bijvoorbeeld", sprak de wetsdokter hem tegen.

Weinig schuldbesef

Gerechtspsychiater Paul Lodewyck vertelde in zijn getuigenis dat de beschuldigde niet aan een geestesstoornis lijdt. De expert merkte bij de beschuldigde weinig empathie of schuldbesef. "Hij probeert zichzelf in een goed daglicht te stellen. Ik vond dat hij ook niet echt besefte wat het voor de mama betekende om een dochtertje te verliezen. Dat blijkt ook uit zijn brieven vanuit de gevangenis."

Ook de moeder van het slachtoffertje Elly verscheen voor het assisenhof. Ze las onder andere een brief voor die ze naar Kenneth S. schreef.

Op het einde van de getuigenis richtte de man zich tot zijn ex-partner. "Stefanie, sorry voor wat er gebeurd is. Mijn oprechte deelneming ook. Ik heb dat echt niet gewild wat er gebeurd is met Elly. Ik kan niet beschrijven wat jij, Davy en de familie moeten meegemaakt hebben."

