Assisen: wie vermoordde Carmen (35)?

Vijf vrouwen en zeven mannen zijn donderdagnamiddag uitgeloot om in de volksjury te zetelen op het assisenproces tegen. Carmen Garcia Ortega werd in januari 2017 in Komen met messteken om het leven gebracht, maar haar echtgenoot blijft zijn betrokkenheid bij de moord ontkennen. De verdediging wraakte zeven vrouwelijke kandidaat-juryleden, ook het OM gebruikte al haar wrakingen.

Man ontkent elke betrokkenheid

Op 10 januari 2017 werd Carmen Garcia Ortega bloedend aangetroffen naast haar wagen in Komen. Ze had die avond haar wekelijkse avondles Spaans bijgewoond. Het slachtoffer bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de messteken. Het viel de speurders ook onmiddellijk op dat een band van haar voertuig lek was gestoken. Haar partner werd uiteraard verhoord, maar ontkende elke betrokkenheid bij het overlijden van zijn vrouw. Enkele maanden later werd de man uit Houthem alsnog aangehouden op verdenking van moord. Door een getuigenverklaring over een voertuig van de beschuldigde en dankzij het telefonie-onderzoek kon hij toen wel aan de moord gelinkt worden. De man houdt echter tot op vandaag vol dat hij niets met de feiten te maken heeft.

Proces niet in Bergen

De feiten speelden zich af net over de taalgrens, waardoor het onderzoek in het Frans werd gevoerd. In principe zou de zaak dan ook behandeld moeten worden voor het hof van assisen in Bergen. Op vraag van de verdediging werd het dossier door de KI echter verwezen naar het dichtsbijzijnde Nederlandstalige assisenhof. De beschuldigde is immers afkomstig uit het Ieperse.

Op het assisenproces zal Daniel Deriemacker verdedigd worden door meester Pol Vandemeulebroucke en meester Sahil Malik. Meester Christine Mussche en meester Liesbet Noens treden op als advocaten van de burgerlijke partijen. Chantal Lanssens van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Vanmorgen starten de debatten met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna komt de akte van verdediging aan bod. In de namiddag zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Antoon Boyen. De uitspraak wordt ten vroegste op woensdag 16 oktober verwacht. Voor moord riskeert Daniel Deriemacker levenslange opsluiting.

