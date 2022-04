Assisen: Zoon begraaft moeder (79) in duinen en strijkt pensioen op

In Brugge begint vandaag het proces tegen een man Frank P. (50) uit Bredene. Hij staat terecht voor de moord op zijn moeder Solange Hennaert (79). De man werd in 2019 aangehouden. Hij streek na haar dood enkele jaren lang maandelijks het pensioen op van zijn moeder.

De beschuldigde begroef het slachtoffer in de duinen, waar ze pas jaren later werd teruggevonden.

Pensioen opgestreken

De bal ging aan het rollen toen de bejaarde vrouw uit Bredene in het voorjaar van 2019 haar identiteitskaart niet kwam vernieuwen. Na lang aandringen verklaarde haar zoon dat Solange Hennaert al twee jaar eerder de woning verlaten had. Frank P. bleef al die tijd wel gewoon haar pensioen van ongeveer 1.500 euro per maand opstrijken. Op 20 mei 2019 werd de beschuldigde door de onderzoeksrechter aangehouden voor gijzeling, informaticabedrog en oplichting.

In eerste instantie beweerde Pauwels dat zijn moeder ergens in Oostende woonde, maar na enkele dagen in de gevangenis bekende hij aan een cipier toch verantwoordelijk te zijn voor haar dood. Tijdens een nieuw verhoor verklaarde hij dat hij tijdens een ruzie een harde vuistslag in het gezicht van zijn moeder had gegeven. Pas de volgende ochtend zou hij vastgesteld hebben dat Solange Hennaert overleden was.

(lees verder onder de foto)

Begraven in duinen in Oostende

Frank P. begroef het lichaam van zijn moeder de volgende nacht in het duingebied bij de vuurtoren van Oostende. Daar werd het slachtoffer uiteindelijk aangetroffen op 27 mei 2019. Tijdens de autopsie stelde de wetsdokter een neusbreuk vast. Die verwonding is in ieder geval compatibel met het verhaal van de beschuldigde.

Wellicht zal de verdediging dus betwisten dat Frank P. de bedoeling had om zijn moeder van het leven te beroven. De precieze datum van de fatale klap kon niet achterhaald worden, maar alles wijst erop dat de feiten zich al in september 2016 afspeelden.

(lees verder onder de foto)

Geen enkele burgerlijke partij

Op het assisenproces zal de beschuldigde verdedigd worden door meester Mathieu Langerock en meester Anthony Mallego. Céline D'havé van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich. Niemand stelde zich burgerlijke partij.

Op de preliminaire zitting was begin februari wel een advocate opgedoken die zich burgerlijke partij zal stellen in de zaak van de uitkeringsfraude. Het onderzoek naar de scheefgeslagen pensioengelden is echter nog niet afgerond. Voor die feiten zal Frank Pauwels zich in principe later nog voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

Het proces start vandaag vrijdag met de voorlezing van de akte van beschuldiging door de procureur-generaal. Na de middag zal de beschuldigde uitgebreid verhoord worden door voorzitter Antoon Boyen.

Riskeert levenslang

Van maandag 25 tot woensdagochtend 27 april zouden in principe 51 getuigen gehoord worden. Meerdere, vooral bejaarde getuigen lieten echter al weten dat ze niet aanwezig kunnen zijn. De uitspraak wordt op donderdag 28 april verwacht. Voor oudermoord riskeert Frank Pauwels levenslange opsluiting.

Bekijk hier de reportage over ontknoping in de zaak van de moedermoord (28/05/2019):