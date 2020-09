Assisen: Zoon van beschuldigde blijft bij belastende verklaring

Op het assisenproces over de moord op de parking van het Veurnse gerechtsgebouw heeft de zoon van de beschuldigde verklaard dat Mohamed K. (71) in zijn ogen met voorbedachten rade handelde. "Als ik je moeder iets aandoe, ga je dan kwaad zijn op mij", zou hij twee dagen voor de feiten twee keer...

Jamel K. zag dat gesprek achteraf als een soort afscheid. De verdediging en de voorzitter merkten op dat hij pas een jaar later met dat verhaal op de proppen kwam. "Maar dit is totaal geen fantasie. Ik weet dat ik hem geen dienst bewijs, maar ik bewijs wel mijn moeder een dienst. Hier de waarheid zeggen is het laatste wat ik voor haar kan doen." De zoon van de beschuldigde vond het vooral verdacht dat zijn vader na de steekpartij zoveel geld op zak bleek te hebben.

In zijn getuigenis gaf Jamel K. aan dat zijn ouders een goede band hadden, maar dat had hij nooit veel affectie had gezien. Hij stelde vast dat zijn moeder steeds vaker op de computer bezig was. "Ik heb mijn moeder één keer betrapt, dat ze half uitgekleed in bed lag met haar laptop." Na haar plotse vertrek naar Nederland zou Mohamed K. nog gevraagd hebben dat Rita Waeles zou terugkeren naar Lo-Reninge. "Maar ze was bang dat hij haar ging doden, omdat hij niet kon verkroppen dat ze met een andere man in bed was gekropen."

De dochter van Mohamed K. kan de breuk van haar ouders nog steeds niet begrijpen. "Ik heb hen altijd samen geweten. Samen uit, samen thuis. Het is zo triestig." Malika K. ontdekte zelf dat haar moeder met andere mannen chatte. "Ik heb daar dingen gelezen en gezien waarvan ik me afvraag of dat echt mijn mama is. Pubers zenden zo'n dingen nog niet. Naaktfoto's bijvoorbeeld. Ik heb het onderste deel van Erik gezien."

De relatie met Erik Kuiper was een doorn in het oog van de familie K. "Volgens mij was ze niet gelukkig daar. Ze dacht een nieuw leven op te kunnen bouwen, maar ze belandde bij iemand die net uit de gevangenis kwam voor heroïnesmokkel. Ze zijn zelfs samen naar een meeting van de motorbende No Surrender geweest." De getuige is ervan overtuigd dat haar ouders samen nog een toekomst hadden. "Ik heb mijn papa nog nooit zo hard zien wenen als in die negen weken. Zijn ogen stonden paars van te wenen, omdat ze weg was."

De beschuldigde wilde zijn dochter iets zeggen, maar dat werd afgeblokt door de voorzitter. Toen ze zei dat ze haar papa miste, greep hij toch zijn kans. "Sorry zusje. Van het diepste van mijn hart, sorry", klonk het. "Ik wil je een knuffel geven, maar dat mag niet", snikte Malika.

Tijdens de debatten kwam maandagavond meermaals aan bod dat er veel problemen waren met de drie kinderen van het gezin. Ook het uitgebreide strafblad van Jamel werd aangehaald. "Jamel kan goed liegen en fantaseren. Ook onder invloed van drugs, denk ik", getuigde de zus van het slachtoffer. Volgens Ria Waeles hadden ook de zelfmoordpogingen van haar zus met dergelijke problemen te maken.

Cowboy

Op de nieuwe vriend van Rita had de familie het duidelijk niet begrepen. "Ik weet dat ze daar niet gelukkig was op dat appartementje in Nederland. Ik kan niet begrijpen dat ze voor zo'n man kiest. Volgens mij is ze gelokt onder valse voorwendselen." Ria Waeles en haar echtgenoot omschreven Erik Kuiper als een cowboy die duidelijk op geld uit was. "Mijn zus was nog niet koud en hij was haar geld al aan het uitgeven."

Mohamed K. werd door zo goed als alle getuigen als een brave en rustige man omschreven. Niemand zag hem agressief uit de hoek komen. "Ik denk dat we allemaal in staat zijn om domme dingen te doen als we tot het uiterste gedreven zijn. Maar ik zag hem zoiets niet doen. Ik denk dat hij moet uitgedaagd zijn", verklaarde een kennis van het gezin. Ze voegde eraan toe dat de beschuldigde wel meermaals zou gestoken hebben als hij zijn echtgenote echt dood wilde. ///////////////////// Vanochtend komen onder andere de wetsdokter en de gerechtspsychiater aan het woord.

