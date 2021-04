Assisenproces moord Oekene van start

Voor het hof van assisen in Brugge start vandaag het proces van de moord in Oekene, twee jaar geleden. Pol M. riskeert levenslang.

Pol M. (46) staat de komende week terecht voor de moord op zijn vrouw, in september twee jaar geleden in hun huis in de Ketsersstraat in Oekene. Het koppel, met een zoon van 12, had al een tijd relatieproblemen.

Pol M. vermoordde er z’n vrouw van 37 in de slaapkamer, door haar te slaan met een ijzeren staaf. Het koppel stevende af op een echtscheiding, nadat zijn vrouw weer contact had met een oude jeugdliefde. Na de moord wilde de man zichzelf van het leven beroven. Hij begrijpt niet hoe het zover kon komen.(lees verder onder de video)