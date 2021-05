Assisenproces over dood Sofie Muylle gestart

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari 2017 om 12.19 uur door een wandelaar aangetroffen onder een staketsel op het strand van Knokke. Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter bleek dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Enkele uren eerder had haar vriend al aan de politie laten weten dat ze tijdens een avondje uit plots verdwenen was.

Op camerabeelden was te zien hoe een man met een opvallende blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. In dat kader werd Alexandru Caliniuc op 26 juni 2017 in zijn thuisland Roemenië opgepakt. Op 14 juli werd hij aan België overgeleverd. Verder onderzoek wees uit dat het DNA van de beschuldigde overeenstemt met het DNA-materiaal op het slachtoffer. Het gaat onder andere om spermavlekken op haar kledij.

Caliniuc blijft echter volhouden dat hij de jonge vrouw niet van het leven beroofde. Hij gaf wel toe dat hij het bewusteloze lichaam tot onder het staketsel sleepte, waar hij seks met haar had. Op zijn gsm werden ook foto's en beelden van het noodlijdende slachtoffer aangetroffen. Volgens de wetsdokter werd haar verminderde bewustzijn veroorzaakt door smoring en stierf ze uiteindelijk in de vrieskou door een hartstilstand. Op vraag van de verdediging werd tijdens het onderzoek een uitgebreid college van deskundigen aangesteld. Zij kwamen tot de conclusie dat de smoring op zich niet dodelijk was. Sofie Muylle is dus waarschijnlijk door onderkoeling om het leven gekomen.

Ander afwijkend seksueel gedrag

Tijdens het onderzoek kwam ook ander afwijkend seksueel gedrag aan het licht. Zo filmde Caliniuc in het zwembad van Knokke stiekem meerdere vrouwen en een vrijend koppeltje. Op de ijspiste in Knokke zoomde hij dan weer duidelijk in op het achterwerk van een vrouw. In zijn eerste verhoor verklaarde hij ook dat de feiten op Sofie zijn allereerste seksuele ervaring waren. Later moest hij echter toegeven dat hij sinds zijn 17de wel degelijk seksuele ervaring had opgedaan met mannen en vrouwen, meestal tegen betaling.

Ook in de gevangenis stelde Alexandru Caliniuc opvallend gedrag. Meerdere celgenoten zouden immers het slachtoffer geworden zijn van ongewenste seksuele intimiteiten. In de gevangenis zou hij bovendien verkondigd hebben dat hij ooit incest pleegde op zijn zus. Ten slotte werd hij recent ook tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld voor drugsbezit in de gevangenis van Brugge.

Uit de akte van beschuldiging bleek dat Sofie Muylle amper zes jaar oud was toen ze haar moeder verloor aan kanker. Het was voor het slachtoffer eveneens een zware klap toen haar oudste broer uit het leven stapte. Het onderzoek bracht ook aan het licht dat de jonge vrouw met psychische problemen, maar ook met een drugsprobleem kampte. Sofie Muylle had meerdere korte relaties en was op het moment van de feiten amper drie weken samen met haar vriend. Na een week was ze al bij hem ingetrokken op zijn appartement in Brugge.

Alexandru Caliniuc trok als 20-jarige naar Italië om er via zijn broer in de bouw te werken. In januari 2016 kwam hij op vraag van zijn andere broer naar Knokke-Heist. Naar eigen zeggen werd hij hier 'een stoute jongen' door te roken en discotheken te bezoeken. Dergelijke zaken waren verboden binnen de Pinkstergemeenschap waartoe hij behoorde.

Bij de start van de zitting richtte voorzitter Willem De Pauw zich kort tot de volksjury. Blijkbaar zouden bepaalde juryleden deze week of volgende week gevaccineerd kunnen worden. De voorzitter zal de kwestie persoonlijk met hen bespreken om een oplossing te zoeken. "Het is niet de bedoeling dat u op vlak van vaccinatie benadeeld wordt omdat u hier uw burgerplicht vervult", klonk het.