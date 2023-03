Assisenproces rond dubbele kotmoord gestart

In het Brugse assisenhof start het proces rond de dubbele kotmoord van Kortrijk. Vier en een half jaar geleden was er in het Kortrijkse studentenhuis Vlaskot een gruwelijke steekpartij.

Twee jonge studenten, een meisje van 19 en een jongen van 18, werden dood aangetroffen. Ze waren doodgestoken. De beschuldigde is nu 24 jaar. Hij ontkent de dubbele moord en gaat voor vrijspraak.

Het is een Afghaanse Kortrijkzaan van 24 die terecht staat voor de kotmoord op de Russische jonge vrouw Youlia uit Kuurne en haar Afghaanse ex-vriend Nessar. De hamvraag in het proces is of het hier echt gaat om een dubbele moord of klopt de versie van de beschuldigde dat hij uit zelfverdediging handelde en dat het meisje eerder al om het leven was gebracht.

Jan Leysen, advocaat familie van vrouwelijk slachtoffer: "De uitdaging ligt hem vooreerst in de schuldvraag. De beschuldigde beweert immers dat hij onschuldig is, wat uiteraard zijn goed recht is. En het is een uitdaging voor ons om aan te tonen dat dat niet zo is. Wij menen dat er voldoende argumenten zijn die zijn schuld aantonen. Daarover hebben we een hele week debat. Het zal daarover in hoofdzaak gaan."

