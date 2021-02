In Brugge wordt vandaag de volksjury samengesteld voor het assisenproces rond de kruisboogmoord in Schuiferskapelle bij Tielt, nu bijna 3 jaar geleden.

Een twintiger uit Tielt staat terecht omdat hij z’n liefdesrivaal om het leven bracht door hem met een kruisboog door het hoofd te schieten. De beschuldigde verklaarde eerst dat hij het slachtoffer enkel wou bangmaken en dat hij per ongeluk had geschoten. Maar uiteindelijk kwam dan toch de bekentenis dat de jongeman de intentie had om te doden. Hij riskeert levenslange opsluiting. Tijdens het proces zullen 41 getuigen aan bod komen.

BEKIJK OOK