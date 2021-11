Assisenproces start: doodde Ramzes T. zijn drugsdealer?

De ouders van Pascal Bauwens hadden op 2 februari 2018 al ruim twee dagen niets meer van hun zoon gehoord, die nochtans vlak naast hen woonde. Daarom besloot Patrick Bauwens een kijkje te nemen in het huis van het slachtoffer. Pascal Bauwens lag in een plas bloed en was duidelijk met geweld om het leven gebracht. Volgens de wetsdokter kreeg de Kortrijkzaan met een zwaar voorwerp drie harde klappen op zijn hoofd.

In de nacht van 30 op 31 januari had zijn vader voor het laatst lawaai gehoord in de woning van het slachtoffer. Bovendien zag hij toen een wagen met gedoofde lichten wegrijden. De klanten van de Kortrijkse dealer beschreven nog enkele andere mensen die bij Bauwens over de vloer kwamen. Eén van hen werd dankzij telefonieonderzoek na enkele dagen geïdentificeerd als Ramzes T. .

Beschuldigde ontkent met klem

De Tsjetsjeense Izegemnaar verklaarde aan de speurders dat hij die nacht inderdaad op bezoek ging bij het slachtoffer, maar dat hij van zijn dood niets afwist. Aan zijn partner had hij echter verteld dat hij op het toilet zat toen Bauwens werd doodgeslagen. Naar eigen zeggen zou T. de mannen in kwestie zelfs niet gezien hebben. Het precieze motief voor de moord blijft nog onduidelijk. Ramzes T. moet zich behalve voor moord ook voor diefstal verantwoorden. Volgens het openbaar ministerie ging hij aan de haal met drugs, geld en sleutels van het slachtoffer.

Het proces gaat om 14 uur van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging door de procureur-generaal. De beschuldigde wordt op maandagochtend 15 november verhoord door de voorzitter, waarna de eerste van in totaal 44 getuigen aan het woord zullen komen. De uitspraak wordt ten vroegste op donderdag 18 november verwacht. Voor moord riskeert Ramzes T. levenslange opsluiting.

