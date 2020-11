Assisenzaak "Duivelskoppel" uitgesteld door corona

Dat zijn het hof van beroep van Gent en het parket van West-Vlaanderen overeen gekomen. Het was de bedoeling dat de zaak op 20 november van start zou gaan. Maar omdat de debatten bijna twee weken in beslag zullen nemen, meerdere personen als plaatsvervangend jurylid moeten worden aangeduid en ook buitenlanders moeten komen getuigen, wordt daarvan afgezien. Ook al, omdat er niet in het minst, wellicht een grote publieke - en mediabelangstelling zal zijn. "Al die omstandigheden brengen mee dat het assisenproces niet in voldoende veilige omstandigheden kan plaatsvinden. Er zal naar gestreefd worden dit assisenproces in het voorjaar 2021 te laten doorgaan," meldt de persrechter van het hof van beroep in Gent.

