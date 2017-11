Assistente steelt cocaïne in ziekenhuisapotheek

De beklaagde was er aan de slag als apothekersassistente. Daar had ze in het najaar van 2016 2,5 gram cocaïne gestolen dat gebruikt werd om oogdruppels te maken. Al snel kwam aan het licht dat de apothekersassisente haar pasje tweemaal had gebruikt om de voorraadkasten met verdovende middelen te openen. Ze werd in maart op heterdaad betrapt. Ze had opnieuw cocaïne gestolen en had een deel daarvan tijdens haar diensturen opgesnoven in de toiletten van het ziekenhuis. Na dit incident werd de vrouw ontslagen. In haar woning troffen de speurders ook nog twaalf gram paddo's aan. De beklaagde gaf toe dat ze in die periode verslaafd was aan drugs, maar zou ondertussen afgekickt zijn. Als ze de werkstraf niet of onvolledig uitvoert, krijgt ze alsnog een effectieve celstraf van tien maanden. De vrouw kreeg ook een geldboete van 8.000 euro opgelegd, waarvan 800 euro effectief.