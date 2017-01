Het gebouw uit de negentiende eeuw in Roeselare dreigde plaats te moeten maken voor een appartementsgebouw, maar de bouwheer heeft zijn bouwvergunningsaanvraag ingetrokken. Er kwamen meer dan 600 bezwaarschriften tegen de afbraak van het pand. Genoeg voor Immo Bossu om zijn plannen te wijzigen. Zij trekken hun bouwvergunningsaanvraag in en gaan onderzoeken of er echt sprake is van erfgoed en wat de verdere mogelijkheden zijn. Atelier 61 wordt dus voorlopig van de sloophamer gered.