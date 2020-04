Athena Pottelberg blij met versoepeling heropstart

En na overleg gisteren met minister van onderwijs Ben Weyts komen daar later ook nog het tweede en het vierde middelbaar bij. De klassen mogen nu ook 14 leerlingen tellen in plaats van 10.

"Voldoende ruimte"

De scholen zijn blij met de versoepeling, dat horen we onder meer in de Athenaschool campus Pottelberg in Kortrijk. Van de 720 leerlingen die er normaal school lopen starten er op 15 mei 120 van het 6de middelbaar, die één dag per week les zullen krijgen. Later komen daar ook nog het tweede en het vierde middelbaar bij.

De directeur is blij dat de oorspronkelijke maatregelen zijn versoepeld. Directeur Franky Vinck: "Dit is een bijzonder grote school en dat is zeker nu een voordeel. Er is voldoende ruimte om afstand te houden, en er zijn veel toiletten en wastafels." Of er straks ook examens zullen zijn, dat is nog niet zeker.