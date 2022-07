De Athenaschool in Kortrijk krijgt nog eens ruim 2 miljoen euro voor 100 extra plaatsen van minister Ben Weyts. Dit keer is het geld voor de campus Drie Hofsteden.

Voor de basisschool is een nieuwbouw voorzien en met het geld van de Vlaamse overheid kan daar straks ook de eerste graad van het secundair terecht waardoor elders op de campus extra plaatsen vrijkomen. Minister Weyts voorziet centen voor projecten in steden waar een plaatstekort verwacht wordt en dat is dus zo in Kortrijk.