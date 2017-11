Er is grote nood aan software-ontwikkelaars of programmeurs.

Om daar iets aan te doen, loopt er ondermeer in het Atheneum Pegasus in Oostende een pilootproject. De school heeft een robot aangekocht, en het is de bedoeling dat leerlingen de robot leren programmeren. Het pilootproject in Oostende loopt zes maanden. De bedoeling is dat het daarna wordt uitgebreid naar andere scholen. Het project krijgt de steun van de provincie West-Vlaanderen.