Atoomschuilkelder van 24 ton vertrekt naar nieuwe eigenaar

De atoomschuilkelder uit Roeselare is deze ochtend vertrokken naar de nieuwe eigenaar. In februari heeft de eigenaar beslist om het ding van 24 ton te verkopen.

In Roeselare heeft de kunstzinnige atoomschuilkelder begin deze maand een nieuwe eigenaar gevonden. Na een kijkdag is de atoomschuilkelder van kunstenaar Emiel Vercruysse verkocht. Het exemplaar stond eerder al te koop voor meer dan 50.000 euro.

Groot werk

Emiel Vercruysse kocht de atoomschuilkelder bijna 20 jaar geleden en kon zich uitleven bij de versiering van het interieur. Maar nu was het voor hem tijd om hem te verkopen. De nieuwe eigenaars betaalden meer dan de vraagprijs en wonen in de regio. De schuilkelder moet dus niet ver, maar toch komt er heel wat bij kijken. Want het ding weegt zo'n 24 ton!

Volgens ERA-makelaar Gilles Tanghe kochten de eigenaars de schuilkelder niet voor de dreigende oorlog tussen Rusland en Oekraïne, wel voor de kunst.

Bekijk hier de reportage toen de schuilkelder te koop stond: