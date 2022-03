Atoomschuilkelder verkocht: "Voor de kunst; niet de oorlog"

In Roeselare heeft de kunstzinnige atoomschuilkelder een nieuwe eigenaar gevonden. Na de kijkdag zaterdag is de atoomschuilkelder van kunstenaar Emiel Vercruysse verkocht, bevestigt Gilles Tanghe, makelaar bij het immokantoor Era Domus.

"Nee, de nieuwe eigenaars kochten de atoomschuilkelder niet omwille van de oorlogsdreiging met de Russische inval in Oekraïne", zegt Gilles. "Ze zijn vooral enthousiast over de kunstzinnige inrichting van de atoomschuilkelder".

Kunstenaar Emiel Vercruysse kocht de atoomschuilkelder bijna 20 jaar geleden en kon zich uitleven bij de versiering van het interieur. Maar nu was het tijd om hem te verkopen, vindt de kunstenaar.

"Meer dan 50.000 euro"

"De nieuwe eigenaars willen voorlopig geen media-aandacht", zegt de Era-makelaar. "Het zijn mensen uit de regio Roeselare. Ze betaalden meer dan de vraagprijs van 50.000 euro. Tijdens de kijkdag van zaterdag doken zo'n 40 geïnteresseerden op. Uiteindelijk kregen we 6 of 7 concrete biedingen binnen. Samen met kunstenaar Emiel Vercruysse is dan uiteindelijk de knoop doorgehakt."

