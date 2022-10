Audit Vlaanderen: 'vastgoeddeal burgemeester Moorslede is belangenvermenging'

Dat meldt de Krant Van West-Vlaanderen naar aanleiding van een onderzoek van Audit Vlaanderen.

De Krant Van West-Vlaanderen schreef eind vorig jaar dat de burgemeester van Moorslede, Ward Vergote, betrokken was in een verdachte vastgoeddeal. Een stuk landbouwgrond leverde hem in twee jaar tijd meer dan 200.000 euro op. Het parket en Audit Vlaanderen startten daarom een onderzoek. Audit Vlaanderen heeft nu zijn rapport klaar.

Het bewuste stuk grond stond niet alleen als landbouwgrond ingeschreven maar ook als reservegebied voor ambachtelijke zone. Daar was Ward Vergote van op de hoogte omdat hij daarover een collegebesluit had ondertekend. Verder nam Vergote ook deel aan "beslissingsmomenten die betrekking hadden op de mogelijke herbestemming van het betrokken perceel en ondertekende in dit verband officiële documenten", zo schrijven de auditeurs van Audit Vlaanderen. Verder stelt Audit Vlaanderen nog dat Vergote niet handelde in overeenstemming met de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur, noch met de deontologische code en het huishoudelijk reglement van de gemeente Moorslede.

Gemeente onder verscherpt toezicht

De audit werd ook doorgestuurd naar de Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie. Die dienst zal bekijken of Vergote zich ook schuldig maakte aan strafrechtelijke inbreuken. Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelt de gemeente Moorslede nu onder verscherpt toezicht en heeft gouverneur Carl Decaluwé daarnaast de opdracht gegeven om zowel bevoegd schepen voor Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert als burgemeester Vergote uit te nodigen voor een gesprek, schrijft KW.

In een eerste reactie zegt Vergote tevreden te zijn met de audit. "Als je de audit goed leest, zal je zien dat ik vrijgesproken ben. Behalve voor een paar onbelangrijke vergaderingen waarop ik aanwezig was. Het is niet omdat je eens te snel rijdt, dat men je rijbewijs moet afnemen", klinkt het.

Bekijk ook: