Augustijn Vermandere, zoon van, stelt nieuw album voor

Augustijn (Vermandere) heeft een nieuw album uit: “Vier” of vuur in het West-Vlaams. En alsof er geen toeval bestaat, bracht ook vader Willem Vermandere 50 jaar geleden zijn vierde album uit met dezelfde titel.

Het album werd gisteravond voorgesteld met een optreden in Oostende. "Ik heb lang in het Engels gezongen. Maar eigenlijk kun je ook, zoals mijn vader, heel je leven toeren in Vlaanderen en een klein stukje Nederland. Dat zit er nu ook al een beetje aan te komen. Eigenlijk een kleine afzetmarkt, maar veel geïnteresseerden. Ik heb meer optredens dan vroeger. Dat is goed, hé."

En het nieuw werk klinkt aanstekelijk, ook al is er vaak een maatschappij kritische ondertoon. "Het is heel mooi omdat ze in het West-Vlaams zijn. Hij zet de traditie van zijn vader verder, maar met een eigen muzikaliteit. Ik vind dat wel prachtig," zeggen de fans.