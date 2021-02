Steeds meer jongeren hebben het moeilijk in deze coronatijd en vragen psychische hulp. Zoals ook bij de crisisopname in de jongerenpsychiatrie van AZ Delta.

Veel opgroeiende jongeren missen hun vrienden en sociale contacten. Dat is erg belangrijk in hun ontwikkeling. Meer en meer hulpverleners vragen dan ook meer aandacht voor het mentaal welbevinden van onze jongeren. Aura is een meisje van 16 en vertelt onherkenbaar omwille van de privacy hoe moeilijk ze het nu heeft. Ze is opgenomen in de jeugdpsychiatrie.

