Aura XS vermijdt dat kinderen van school worden gestuurd

Het aantal kinderen dat al op de basisschool niet meer welkom is, is in twee jaar tijd gestegen met 30%. Vorig jaar ging het in heel Vlaanderen om 49 jonge kinderen. Aura XS hoopt daar iets aan te doen, zeker nu Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits volgend schooljaar extra budget vrijmaakt voor leerlingen met gedragsproblemen.

Aura XS was dit schooljaar al aan het werk in scholen in Anzegem, Lauwe, Vichte, Heule en Roeselare.