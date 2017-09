Australiërs herdenken Slag bij Polygoonbos

Zij deden dat in het Polygoonbos in Zonnebeke, waar op 26 september 1917 een bloedige strijd werd uitgevochten en Australië een van bloedigste dagen in zijn geschiedenis beleefde.

De slag werd vanmorgen vroeg herdacht met een nachtelijke herdenkingswandeling en een "dawn service" op Buttes New British Cemetery in Zonnebeke, klokslag 05u30.

De Slag om Polygoon Wood, die ook om 05u50 's ochtends losbarstte, maakte deel uit van de derde Slag om Ieper die eindigde op 10 november met de verovering van Passendale. De slag heeft voor de Australiërs een bijzondere betekenis want de vierde en vijfde divisie werden hier in stelling gebracht. Amper hersteld van eerdere gevechten, onder meer tegen de Hindenburglinie in Noordwest-Frankrijk, vielen er opnieuw 5.700 Australische slachtoffers en gewonden in hun strijd om de zogenaamde Wilhelmstelling.Maar de Australiërs slaagden op 26 september wel in hun missie, namelijk het platgevochten Polygoonbos en de daarbij horende metershoge "Butte" inpalmen. Die "Butte" is een oude aarden wal die gebruikt werd voor schietoefeningen en tijdens de oorlog van groot strategisch belang was. Het was een van de belangrijkste veroveringen in die derde Slag bij Ieper. De Australiërs zouden later, met de derde divisie, bij de Slag van Passendale opnieuw zorgen voor een doorbraak ter hoogte van het huidige Tyne Cot Cemetery.

