Australiërs ontroerd door plechtigheden

Ze hebben een vader, grootvader of oom verloren in de bloedige Slag om het Polygoonbos en zien hun reis naar de Westhoek als een pelgrimstocht.

Rosslyn Hamilton: “Dit is voor mij enorm emotioneel. Mijn overgrootvader werd gedood, vandaag 100 jaar geleden. Om 10 uur in de morgen werd hij door een granaatscherf geraakt. Hij was bij het 57e Bataljon, dat deel uitmaakte van de 15e Brigade. Ze zijn die dag veel soldaten verloren. Voor mij is dit de plaats waar hij in de aarde ligt. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. Hij is één met de aarde.”

Donald Sheirman: “Vandaag zou mijn grootvader, mocht hij nog in leven zijn, 122 jaar geworden zijn. Hij was als 22-jarige hier aan het vechten in het Polygoonbos. Ik heb hem goed gekend. Ik was een twintiger toen hij in 1999 stierf. En het is heel speciaal om hier te zijn en zijn medailles te kunnen dragen.”