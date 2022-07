Australische marathonzwemster moet zwemovertocht naar Nieuwpoort staken

Vrijdagmorgen is de Australische marathonzwemster Chloe McCardel gestart aan een nieuwe zwemuitdaging: het oversteken van het Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en ons land. Chloe is recordhoudster op deze passage, ze maakte al 44 keer de oversteek. Het leverde haar de titel ‘Queen of the English Channel’ op.

Samen met 8 à 10 andere zwemmers uit verschillende hoeken van de wereld vertrok ze uit het Britse Ramsgate. Zaterdagochtend moesten Chloe en haar medezwemmers door de slechte weersomstandigheden hun zwemovertocht Ramsgate-Nieuwpoort in de vroege ochtend staken.