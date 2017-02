Australische verkrachter maandag voor de rechter

De Belgische werd vrijdag door de politie bevrijd uit het huis van de man, een boerderij in Meningie in het zuiden van Australië. De 24-jarige vrouw had een sms naar haar familie gestuurd om alarm te slaan, en die verwittigden op hun beurt de politie in Australië. Na een tip kon de vrouw worden bevrijd. Ze verklaarde aan de politie dat ze tegen haar wil werd vastgehouden. De man staat terecht voor vrijheidsberoving en verkrachting.

De Kortrijkse is met een toeristenvisum in Australië en was op zoek naar werk. Ze plaatste een zoekertje voor een job op een boerderij. Donderdag reisde ze van Adelaide naar Murray Bridge, waar de man haar oppikte.