Auteur Oostends woordenboek gevierd

Wie aan het Oostends dialect denkt, kan niet om Roland Desnerck heen, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland Desnerck is 80 jaar geworden en dat werd gevierd in de Grote Post.

Desnerck ijvert al zijn hele leven voor het behoud van het immaterieel erfgoed in Oostende: het dialect, maar ook spreuken, oude liedjes en verhalen over de visserij. En nu heeft hij ook een nieuwe boek uit met liedjesteksten.

Roland Desnerck: “Van het Oostends woordenboek zijn er vier drukken. Er zijn 8.000 exemplaren weg. Nagenoeg iedere Oostendenaar bezit het. En ze neuzen er graag in en gebruiken dan wel een keer één van die woorden. Zoals een ullewupper, een flessenopener. Of een koekerluut. Maar niemand kent dat nog. Dat is een heremietkreeft. Wie kent dat nog, dat kreeftje dat in een wulk zit en dat maar één schaar heeft?”

Het nieuwe boek van Roland Desnerck (80) bundelt een kleine 1.000 Oostendse liedjes uit de periode 1600 tot 1945. Het gaat vaak om eeuwenoude meezingers. Roland nam ook een 500-tal partituren in het boek op. ‘Muzikaal erfgoed van Oostende' ligt in de boekhandel en kost 45 euro.

